Justin Bean a legutóbbi két szezon során 109 ECHL mérkőzésen játszott. A 27 esztendős hátvéd a szezon végéig szóló szerződést írt alá. A kanadai születésű hokista utánpótlás évei során eljutott az egyik legrangosabb kanadai juniorligáig, az Ontario Hockey League-ig. 2017 és 2022 között a USports-ban szereplő York University csapatát erősítette, majd az egyetemi évek után Észak-Amerika harmadik legrangosabb felnőtt bajnokságának tartott ECHL ligában kapott szerepet. 38 mérkőzésen játszott a Cincinnati Cyclones és a Wichita Thunder együtteseinél. A tavalyi szezonban összesen 71 mérkőzésen lépett jégre a szintén ECHL szereplő Tusla Oilers csapatánál. Justin Bean aláírta a szezon végéig szóló szerződését és a napokban meg is érkezik Miskolcra. Amennyiben az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon is megfelel, úgy akár már a válogatott szünet utáni mérkőzéseken is pályára léphet a DVTK Jegesmedvék 27-es számú mezében – közölte a DVTK Jegesmedvék.

– Rendkívül izgatott vagyok, hogy egy ilyen versenyképes csapathoz igazolhatok, akik a tabella elejéhez tartoznak. Nagyon várom, hogy hozzájáruljak én is a csapat sikeréhez és remélem minél jobb eredményt érünk el a szezon végén. Megbízható, támadó stílusú hátvédként írnám le magamat, aki szereti járatni a korongot. Kíváncsian várom, hogy megtapasztaljam az európai jégkorongot és a kultúrát – nyilatkozta a klub honlapjának Justin Bean.

Névjegy

Justin Bean

Születési hely: Pickering, Kanada

Születési idő: 1996. június 25.

Súly: 93 kg

Magasság: 188 cm

Poszt: hátvéd

Mezszám: 27

Pályafutása

2023/2024: DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2022/2023: Tusla Oilers (ECHL)

2021/2022: York University (USports), Cincinnati Cyclones, Wichita Thunder (ECHL)

2017-2022: York University (USports)

2016/2017: Wellington Dukes (OJHL)

2014-2016: Wellington Dukes, Mississauga Steelheads (OJHL)

2013/2014: Belleville Bulls, Wellington Dukes (OJHL)