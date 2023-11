2017-ben ,,állt össze" először a Bragato Giada (Tiszaújvárosi KKSE), Nagy Bianka (Szegedi VSE) női kenupáros, azonban az egység egy év közös munka után szétment. 2021-ben aztán ismét egymásra találtak a lányok, és az elmúlt három szezonban számtalan sikert értek el közösen. Az augusztus végi, párizsi előolimpián még egy hajóban eveztek, de – amint azt megtudtuk – az volt az utolsó alkalom, hogy közösen küzdöttek, és szerezték meg egyébként a negyedik helyet.

– A kettőnk személyisége közti különbség miatt sajnos nem működött tovább a dolog – mondta a Boon.hu-nak Bragato Giada. – Tagadhatatlan, hogy remek eredményeink voltak, idén jó lett volna túlszárnyalni az előző évet, de sajnos nem sikerült, ám mindennek meg volt az oka. Véget ért a kapcsolat, mindketten már az előttünk lévő feladatokra koncentrálunk.

Kvóta, nem névre szól

Ha csak a 2023-as szezon kerül terítékre, akkor a páros negyedik lett a szegedi világkupán C-2 500 méteren, majd következett egy Vk-ezüstérem Lengyelországban, Poznanban. A kajak-kenuban Európa-bajnokságnak is számító krakkói Európa Játékokon a harmadik helyen érkezett célba a ,,kettes", az országos bajnokságon pedig három aranyérmet zsebeltek be a hölgyek, Bragato ezen kívül még megnyerte az ezer egyest is. Augusztus végén, a duisburgi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon – a 2022-es bronzérmet követően – egy ötödik helyet ,,lapátoltak össze" Nagyék, ami kvótát jelentett a 2024-es párizsi olimpiára, lévén az első nyolcban kellett végezniük – mindez azonban nem névre szól. Aztán jött az előolimpia.

– Miután Párizsból hazajöttünk, kaptam egy hónap szünetet, feltöltődésre – tette hozzá Bragato Giada. – Itthon sokat voltam együtt a családdal, csak azt csináltam, ami jól esett, de aktív volt a pihenő, benne egy kis túrázással. Szeptember 25-én, hétfőn kezdtem el a munkát a csapattal, ők már régebb óta munkában voltak, így én csak folyamatosat eveztem. Egy hét volt úgymond a visszarázódásra, ezután következtek a résztávok, az erőfejlesztés, itt nálunk, a bázison, valamint a sportcentrumban. Ameddig tudtunk, vízen is voltunk, általában az óraátállításig megyünk le a Tiszára, azután ugyanis már hamar sötétedik.

A legizgalmasabb kérdés a felbomlással kapcsolatban, hogy akkor kivel folytatja Bragato Giada?

– Biankának is van új társa, nekem is. Az enyém Benkucs Kíra, a Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány kenusa. 18 éves, nagyon ügyes, erővel teli csupaszív versenyző, mint én, emberileg nagyon összeillünk – árulta el Bragato Giada. – Ők kerestek meg bennünket, mi azt mondtuk, jó, legyen, de a stopper dönt, edzőmmel, Krucsai Józseffel tudjuk mi az, ami fontos párosban. Itt voltak velünk, eljöttek, a mi pályánkon mentünk, egy nagyon jó idő jött ki, így eldöntöttük, hogy csináljuk együtt.

Tavasszal megmutatnák

A sportágból származó hírek alapján Nagy Bianka Opavszky Rékával, míg Takács Kincső Horányi Dórával fog egy hajóban ülni, így nagy valószínűséggel ezen három páros között fog eldőlni, hogy végül ki szerzi meg a párizsi ötkarikás repülőjegyet. Az tudni kell, hogy a hölgyeknél C–1 200 méteren, valamint C–2 500 méteren lehet olimpiai indulási jogot váltani.

– Jövőre tehát úgy néz ki, hogy zömében friss párosok fognak odaállni a rajthoz párosban – nyilatkozta TKKSE élversenyzője. – Jelenleg nem lehet megmondani, hogy ki lesz esélyes, mindenki keményen belevetette magát a munkába, és majd tavasszal szeretné megmutatni. A páros mellett azonban egyesben is kívánok indulni. Tényleg mindent bele akarok tenni, ahogyan eddig is. Igazából nagy titok nincs, menni kell, dolgozni.

Iszonyat erő van benne

Azt már Bragato Giada trénerétől, Krucsai Józseftől kérdeztük, hogy a váltással veszélybe került-e tanítványának olimpiai részvétele.

– Nem került. Jövőre rendez majd a szövetség két hazai válogatót, s ha valaki azokat hozza, akkor készülhet Párizsra. Ha egyet-egyet más-más, akkor csinálnak majd szétlövést – közölte a vezetőedző. – Az elválásról csak annyit: sajnos, várható volt, ez az év nem volt annyira jó sem sebességileg, sem kapcsolatilag, igazából annak sincs jelentősége, hogy ki lépett ki belőle. Úgy néz ki azonban, hogy találtunk egy jó fiatal versenyzőt, bízom abban, hogy olimpia szintű időt tudnak menni tavasszal, ezen dolgozunk. Nincs bennünk se kétely, se elkeseredés, optimisták vagyunk, viszont ez egy olyan sportág, amibe a melót bele kell tenni. Iszonyat erő van Giadában, akivel ő összetérdel, azzal jól fog menni. Szorgalmas kislány Kíra, jól elkormányozza hátulról a hajót, s ez nekünk fontos, nagyon bíztató a menetsebességük.

Bragato Giada hétfőtől-péntekig napi két edzéssel készül a 2024-es évadra, de szombatonként van a programban egy hosszabb futás is. Az természetesen időjárás függő, hogy jövőre mikor tudnak vízre szállni, hogy lesz-e az év elején külföldi melegégövi edzőtábor, ami egyelőre nem eldöntött. Krucsai József szerint nagyjából egy hónap múlva lesz arra válasz, hogy el tudnak-e utazni valahová februárban, pontosan mikor, és mennyi időtartamra.