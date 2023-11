A Debreceni VSC és Dzsudzsák Balázs is csatlakozott Demeter János gyógykezelésére indított jótékonysági akcióhoz, a hajdúsági klub felajánlásában a válogatottsági rekorder, 109-szeres magyar válogatott Dzsudzsák Balázs dedikált meze és egy debreceni labdarúgók által aláírt labda is licitálásra kerül.

Emellett a kövesdi klub is felajánlott egy dedikált mezt és dedikált labdát licitálásra, a befolyt összeget szintén Döme gyógykezelésére fordítják. A licit győztesei a Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC szombati, 12 óra 30 perckor kezdődő NB I-es mérkőzésen vehetik át a relikviákat.