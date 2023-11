– A válogatott szünet utáni első mérkőzéseken az a döntő faktor, hogy ki tud minél hamarabb visszarázódni a meccsek ritmusába – kezdte Steve Kasper, a Jegesmacik kanadai nemzetiségű vezetőedzője, majd így folytatta: – Mi azon leszünk, hogy a keddi mérkőzés első percétől a lehető legmagasabb tempóban játsszunk. A Dunaújvárossal nem először találkozunk az idén, a csapatok jól ismeri a egymást, tudják, hogy mit várhatnak. Az eddigi meccsek is szoros, kemény csatákat hoztak, most is hasonlót várhatunk. A szünet előtti összecsapásokon a játék legtöbb elemében jobbak voltunk ellenfeleinknél, de helyzetkihasználási problémák miatt nem szereztünk annyi pontot, mint amennyit megérdemeltünk volna. Bízom benne, hogy ebben a játékelemben fejlődünk és akkor joggal reménykedhetünk, itthon fogjuk tartanak a fontos három bajnoki pontot.