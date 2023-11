Vízilabda: OB I

Férfi OB I, alapszakasz, 11. forduló:

PannErgy-MVLC – Kaposvári VK 9-8 (2-2, 2-1, 2-2, 3-3)

Miskolc. dr. Kemény Dénes városi sportuszoda, 200 néző. V.: Fodor, Füzesi.

PannErgy-MVLC: MORAVCSIK – Tanczer, Nagy N., Szalai, HEGEDŰS B. 3, Várkonyi 1, Hok. Csere: OLTEAN 2, Smitula, Krasznai, Dubinák 1, MOLNÁR G. 2, Varga B. Vezetőedző: Vidumanszky László.

Kaposvár: KÓSIK – Dőry Farkas 2, Berta, Pellei, FÜLÖP B. 3, Baj, Vindisch 1. Csere: Aranyi, KAKSTEDTER 2, Palatinus, Juhász-Szelei, Vörös. Vezetőedző: Surányi László.

Gól/emberelőnyből: 3/8, ill. 2/7

Gól/büntetőből: 2/2, ill. 1/1

Vidumanszky László: – Tudtuk, milyen ambícióval jön hozzánk a Kaposvár, nem véletlenül jutottak el már 16 pontig. Itteni győzelmükkel bebiztosíthatták volna helyüket a legjobb nyolc között, azonban nem csak erről a két csapatról szól ez a harc. Nehéz helyzetből jöttünk ki jól, köszönhetően elsősorban a védekezésnek. Ha egy kicsit pontosabbak, higgadtabbak vagyunk, támadásban, az emberfórokat tekintve, még jobb eredményt tudtunk volna elérni. Azonban a lényeg a három pont, de a jövő héten is fontos meccs vár ránk.

Surányi László: – Hogy jöttünk Miskolcra, hogy mindent megteszünk a győzelemért. A végkifejletből nem jöttünk ki jól. Ma a jobb csapat nyert, támadásban enerváltak voltunk, köszönhetően a hazaiak jó védekezésének, és a kapusuk is jól védett. Eddig a mi kezünkben volt a sorsunk, most már nem.