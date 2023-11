45 évvel ezelőtt, 1978. október 29-én nyitották meg Miskolc első műjégpályáját - számolt be minderről közösségi oldalán a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum.

A népkerti sportlétesítmény komoly társadalmi összefogás révén valósult meg. A húszmillió forint összértékű beruházáshoz téglajegyek értékesítése révén mintegy kétmillió gyűlt össze, a helyi középiskolások mezőgazdasági munkából, valamint papír és fémgyűjtésből származó bevételeiket ajánlották fel, emellett ötven miskolci és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalat dolgozói társadalmi munkában segítették a projekt megvalósulását.

A nyitóünnepség keretében egy 3 órás gálaműsort szerveztek, amelyen több mint kétezer néző vett részt. A program első elemeként a kassai sportiskola műkorcsolyázói tartottak bemutatót. Ezt követően a hazai műkorcsolyasport akkori legjobbjai, Simon István (FTC), a Remport Gabriella–Nagy Sándor (Bp. Spartacus) páros, Erőss Ágnes (FTC) és Vajda László (BSE) lépett jégre. Őket követően rövidpályás gyorskorcsolyaversenyt rendeztek, amelyet Simó Ferenc (Bp. Volán) nyert meg, mögötte Temesi Imre (VM–Közért), Láng Jenő (VM–Közért) és Piri István (Bp. Volán) végzett. A program eredeti tervei szerint a főesemény egy Budapest–Kassa válogatott jégkorong-mérkőzés lett volna, azonban a kassaiak lemondták a találkozót, így a Ferencváros és az Újpesti Dózsa hokicsapatai játszottak egymással. Gólgazdag találkozón végül a zöld-fehérek nyertek 5:4-re.

A műjégpálya hamar szerves részévé vált a miskolci sportéletnek. Egy fiatal helyi fogorvos, Dr. Lukács György révén meg is indult egy jégkorongcsapat szervezése. Lukács egyetemi évei alatt a Ferencvárosban ismerkedett meg a sportággal, emellett a Testnevelési Főiskolán jégkorong szakedzői oklevelet szerzett. Szervezőmunkájának eredményeként a Miskolci Kinizsi SE jégkorongszakosztálya alig 1 hónappal a pályaavató után hivatalosan is megalakult. A csapat be is nevezett a magyar bajnokság másodosztályába, ahol a Pomáz, a Göd, a Jászberényi Lehel és a Dunaújvárosi Kohász lett az ellenfelük.