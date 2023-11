Labdarúgás: NB III Észak-keleti csoport, 17. forduló

Putnok FC – Debreceni VSC tartalék 0-1 (0-1)

Putnok, 100 néző. V.: Práth (Urgyán, Végh).

Putnok FC: Mészáros – Arday (Benkő, 53.), Galacs (Bökönyi, 77.), Lőrincz, Pócsik, Tordai, Boros, Vattay, Dobrovolszki, Nemes, Juhos (Mrva, 46.). Edző: Szala Ákos.

Debreceni VSC tartalék: Engedi – Romanchuk, Horváth Z. (Lsykov, 94.), Farkas T., Cibla (Sipos, 94.), Fábián B., Nwachukwu (Doktor, 70.), Batai, Tuboly (Horváth-Gaudi, 76.), Gyenti, Nagy R. Edző: Máté Péter.

G.: Horváth Z. (9.).

Jók: Nemes, ill. az egész csapat.

Szala Ákos: – Az első félidei teljesítményünk, nagyon az általam elvárt szint alatt volt, több góllal is vezethetett volna az ellenfél. A második játékrészre szerkezetet váltottunk, és mentálisan is nagyot változott a csapatunk. Nyomtunk, benne volt a gól a játékunkban, de egy debreceni mindig a labda útját állt a kapu előtt. Feltettünk mindent egy lapra ebben az időszakban, és emiatt kontrából benne volt a meccsben a második vendég talált is. Ebben a mai meccsben maximum 1 pont volt, de azt nem tudtuk megszerezni. Gratulálok a Debrecennek.

Máté Péter: – Nem véletlenül áll a Putnok a tabella élén, egy nagyon jó csapat otthonából sikerült elhozni a 3 pontot. Azt gondolom, hogy mindenki kihozta magából a maximumot, és megérdemelten nyertünk. Szeretnék gratulálni a csapatomnak a nagyszerű őszi teljesítményhez. Bízom benne, hogy tavasszal a játék összes elemében, illetve egyénileg is fogunk még tudni fejlődni.