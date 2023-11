Férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoport, 7. forduló

Dávid Kornél KA – Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK (Székesfehérvár, vasárnap, 17.00)

Lekli József, a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: – Eddig nagyon jól állunk a bajnokságban, viszont a november igazi erőfelmérő lesz, ugyanis riválisokhoz utazunk idegenbe, a Dávid Kornél KA csapat után a Soproni MAFC, és az NKA Universitas Pécs II. együttesének vendégei leszünk. A sorban elsőként következő együttes egy magabiztosan játszó, jó erőkből álló csapat, akiknek élvonalat is megjárt kosarasaik is vannak. Egy komoly csapatról van szó, akiknek hasonló a játékfelfogásuk, mint nekünk, ők is próbálnak gyorsan játszani, és agresszívan védik a festéket. A mostani felkészülésünk arról szólt, hogy azt a sebességet és akaratot, amit mi képviselünk, próbáljuk majd ráerőltetni az ellenfélre. A külső dobások is sokat számítanak majd, bízom benne hogy mi leszünk azok, akiknek ez majd megy. A csapatunk felkészült, jó állapotban van, izgatottan várjuk a meccset, bizakodóak vagyunk, reméljük győztesen térünk haza Fehérvárról.