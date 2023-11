Kecskeméti RC – GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika (Kecskemét, szerda, 19.30)

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője: – Elég régen volt a legutóbbi tétmérkőzésünk, még a Magyar Kupában, november 16-án, csütörtökön, Dágon. A játékosok megkapták azt a hétvégét, csak 20-án, hétfőn délután kellett ismét edzésre jelentkezniük, légiósaink közük cseh játékosunk, Jirásek haza is ugrott erre a kis időre. Próbáltunk volna erre a szünetre két edzőmeccset is leszervezni, de nem tudtunk, bár beszéltünk szlovák klubokkal is, csakhogy nekik szintén folyamatosan voltak bajnokijaik, ezért nem tudták vállalni. Végül rendeztünk egy egymás elleni, 6 a 6 elleni csatát, úgy osztottuk a keretet, hogy a tudás, és egyebek körülbelül egálban legyenek, miközben voltak feladatok is. Az effajta szünetek általában azoknak kedveznek, akik nincsenek ritmusban, formában, rólunk éppen ennek az ellenkezője volt elmondható. Hiszen a dági 3:0 mellett az Extraligában szintén 3:0-ra vertük a MAFC-ot. A mögöttünk lévő tizenkét napba belefért egyéni képzés, csapatozás, és persze készülés a Kecskemétre. A KRC hektikus társaság, ami elsősorban a fiatalságból adódik, hasonló a mi csapatunk is. Azt kell áthidalni, arra kell törekedni, hogy a hullámvölgyek, és a hullámhegyek közül utóbbi legyen hosszabb. Találkoztunk velük a felkészülési szakaszban, 3:0-ra nyertünk, azonban ebből nem szabad, lehet kiindulni. A kecskemétiek adnak kerettagokat az Eb-döntőt kiharcoló U22-es válogatottba, de páran a felnőtt nemzeti együttessel is készülnek. Nem lehet őket félvállról venni, ha elkapják azt a bizonyos fonalat, akkor képesek bárkit megverni, lásd, 3:1-gyel küldték haza a Kaposvárt. A lényeg tehát, hogy a mérkőzés elejétől a végéig koncentrálni kell.