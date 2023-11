A nyári felkészülés során még négy légiósa volt a DVTK Ongropack élvonalbeli női röplabda csapatának: az izlandi Matthildur Einarsdóttír, a szerb Marija Skoric, honfitársa, Andela Jovanovic, valamint a horvát Vita Orlic. Utóbbi, a 22 éves center azonban már nem kezdte el a bajnokságot a piros-fehérekkel, ugyanis magánéletbeli problémák miatt megváltak tőle. A Diósgyőr így 11 fős kerettel indult neki az Extraligának, Németh Szabolcs vezetőedző alakulata eddigi mind az öt bajnoki összecsapását elveszítette, mindegyiket 0:3-ra. Ami egyben azt is jelenti, hogy Kundrákék a tabella utolsó pozícióját foglalják el, 0 ponttal, 0:15-ös szettaránnyal. A szakosztály vezetése a cél, a bennmaradás érdekében ezért azon dolgozott az utóbbi hetekben, hogy minőségben próbáljon javítani a játékosállományon. Honlapunk már november 4-én írt arról, hogy a honi szövetség rendszerében, október 31-i dátummal a DVTK-nál ,,feltűnt" egy új játékos, az orosz Tatyana Prosvirina neve, és úgy volt, hogy ha minden rendben megy, akkor a következő héten már be is jelenthetik az érkezését. Ez azonban elmaradt, egész pontosan mostanra halasztódott, ugyanis a klubnál kedden reggel tették hivatalossá a 2000-es születésű center érkezését. A 186 centiméter magas Prosvirina az előző két évadot Németországban töltötte, a 2021/2022-est a VfB Suhl Lotto Thüringennél, a 2022/2023-ast az USC Münsternél. A DVTK Ongropack az Extraliga következő fordulójában szombaton 18 órától a MÁV Előre Foxconn vendége lesz Székesfehérváron.