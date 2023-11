A piros-fehérek kedden este, ugyancsak a népkerti jégcsarnokban, a ráadás ráadásában harcolták ki a győzelmet. A rendes játékidőben 3–3-ra végeztek a Dunaújvárosi Acélbikákkal, majd az öt perces ráadásban – három-három mezőnyjátékossal a jégen – nem született gól, így következett a büntetőknek hívott szétlövés és ezt a lutrit a diósgyőriek nyerték.

Tudják, mit várhatnak

Megállás nincs, holnapután következik az Erste Liga 15. fordulója, melynek keretében 18 órakor kezdik a DVTK Jegesmedvék – FEHA 19 összecsapást, amelynek abszolút esélyese a miskolci gárda. A Diósgyőr minden mutató alapján a három pont várományosa.

– Vasárnap azt a FEHA 19 csapatát fogadjuk, akik már több csapatnak okoztak kellemetlen meccseket, köztük nekünk is

– kezdte Steve Kasper, a DVTK Jegesmedvék kanadai nemzetiségű vezetőedzője, majd így folytatta: – Így tudjuk, hogy mire kell készülnünk. Az biztos hogy ezúttal is nagy tempóra lesz szükség, hogy a lendületes vendégcsapatot megtörjük. Továbbra is dolgozunk azon, hogy a helyzetkihasználásunk jobb legyen, a meccseink nagy részében uraljuk a játékot, de a kapu előtt határozottabbnak kell lennünk. Bízom benne, hogy ebben a tekintetben előre lépünk és újabb hazai győzelmmel örvendeztethetjük meg szép számú szurkoló táborunkat.

A játéknap további mérkőzései: SC Csíkszereda – Gyergyói HK, Dunaújvárosi Acélbikák – Budapest JAHC, Debreceni EAC – Ujpesti TE. November 21-én, kedden 19 óra 30 perctől pedig a Magyar Kupa harmadik fordulójának visszavágója vár a Kasper-gárdára Dunaújvárosban, az Acélbikák ellen. Az első összecsapáson 2–2-es eredmény született, így nagy izgalmak várhatók majd.



Az Erste Liga állása

1. Gyergyói HK 14 8 2 1 3 56–37 29

2. Újpest TE 13 8 2 1 2 45–28 29

3. FTC-Telekom 11 7 2 – 2 55–32 25

4. DVTK Jegesmedvék 14 6 2 1 5 43–40 23

5. Budapest Jégkorong AHC 14 5 2 3 4 55–46 22

6. Corona Brasov 14 6 1 – 7 43–47 20

7. Dunaújvárosi Acélbikák 14 4 – 3 7 39–48 15

8. SC Csíkszereda 15 3 1 4 7 52–70 15

9. Debreceni EAC 13 3 2 1 7 35–51 14

10. FEHA 19 14 2 2 2 8 30–54 12



A képen: a Macik hazai mérkőzéseit egyre több gyerekes család szurkolja végig Fotó: ÉM-archívum