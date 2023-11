Az Észak csoport 13. fordulója keretében a Nagybarcai Sportbarátok Egyesületének csapata a Varbói Bányász SE vendégeként úgy diadalmaskodott 6–2-re, hogy az első félidő után a hazaiak még 2–1-re vezettek. A találatok közül Berki Zoltán egymaga ötöt jegyzett.

Nem vágyik feljebb

– Valamennyien nagyon örültünk a sikeres meccsünknek és az eredményes játékomat követően természetesen én is boldog voltam az öltözőben – kezdte a hamarosan huszonhat esztendős támadó, majd így folytatta: – Azért, ha szabad ezt mondanom, nem estem túlságosan hasra, sportági előéletem során ugyanis gyártottam már öt gólt, sőt többet is. Most huszonegy áll a nevem mellett a listán, időarányosan tehát jól állok. Az előző idényben ugyanis harminckétszer vettem be az ellenfelek hálóját a megyei harmadik osztály Észak csoportjában és ezzel a teljesítménnyel lettem gólkirály, együttesünk meg aranyérmet harcolt ki. Ballal és jobbal is tudok, egyedül a fejjátékom nem valami fényes, de ez a viszonylag alacsony termeten számlájára írható. A varbói kilencven perc után az öltözőben kaptam némi gratulációt, aztán egymás között megjegyeztük, hogy még hajtanunk kell ahhoz, hogy a mezőny első felében végezzünk a pontvadászat végén.

Arra a kérdésre, hogy miért nem vágyik magasabb osztályba, így válaszolt:

– Játszottam már feljebb is, megfordultam az ózdiaknál, ahol az NB III-as keret tagjaként szolgáltam. Több észak-borsodi klubom is volt. Például a Borsodnádasd, a Borsodszentgyörgy, az Ózdi Kohász, az Ózdi FC, a Hódoscsépány, most pedig a Kazincbarcikához közeli Nagybarcának tagja vagyok és igazán jól érzem magam az egyesületnél. Igyekszem tréningezni is, hogy erővel jól bírjam, a megyei elit, vagy a hazai harmadik vonal azonban már nem való nekem. Persze nem a korom miatt, hiszen a futball szempontjából a legjobb időszakomat élem, sokkal inkább a munka és a család szólít el. Ózdon dolgozom, gyerekeim vannak, így a focit már csak hobbiból üzöm és a mellékelt ábra szerint nem is olyan rosszul.

A percek

A Varbói BSE – Nagybarcai SBE találkozón Berki Zoltán a 45., az 57., a 65., a 82. és a 91. percben vette be a hazaiak hálóját.

A képen: Berki Zoltán gyártja a gólokat Fotó: olvasónk