A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata szerdán 18 órától, a DVTK Arénában a spanyol bajnoki címvédő Valencia BC gárdáját fogadja az Euroliga A-csoportjának 6. fordulójában. A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség honlapja szerint, a hét meccsén játssza a két együttes.

A diósgyőriek szakvezetőjétől, Völgyi Pétertől elsőként azt kérdeztük, hogy mit szól ahhoz, hogy a FIBA magas polcra tette ezt a meccset.

– Örömtelinek tartom ezt, ami bizonyítja, hogy tényleg kiemelt figyelem övezi majd ezt a találkozót. Bízom benne, hogy sok szurkolónk látogat majd ki, és ismét fantasztikus hangulat lesz az Arénában. Szükségünk lesz a segítségükre, erős és rendkívül rutinos csapat a Valencia – mondta a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, akinek szóba hoztuk, hogy az EL-sorozatot feltételezhetően szeretnék ott, és úgy folytatni, mint ahogy a válogatott szünet előtt abbahagyták. – Ismét az agresszív védekezésünkre szeretnénk építeni, bízom benne, hogy sikerül visszatérnünk az euroligás sebességünkhöz. A Valencia keretét nemzetközileg is nagyon rutinosnak számító és kiváló játékosok alkotják, ki kell őket zökkentenünk a saját ritmusukból és nagyon figyelnünk kell majd az elzárásokra is. Ahogy eddig is, úgy ezúttal is kiemelten fontos lesz, hogy csapatként kosárlabdázzunk és egymást is segítsük a pályán.

Más leosztás

Az edzőnek azt is felvetettük, hogy az évad második etapja a múlt hét szombati idegenbeli rangadóval kezdődött, amelyet a TFSE-MTK ellen, idegenben 55-50-re megnyert ugyan a csapat, de a mutatott forma még nem volt az igazi. Ezzel kapcsolatban azt kérdeztük a trénertől, hogy ez a meccs jó volt-e ,,bemelegítésnek”.

– Nagyon fontos győzelmet arattunk Budapesten, de azért voltak problémáink támadásban. Ahhoz, hogy a Valencia ellen győzni tudjunk, ezen mindenképpen változtatnunk kell. Néhány új figurát, játékelemet igyekszünk majd ennek érdekében megvalósítani – mondta Völgyi Péter, akinek megemlítettük, hogy a TFSE-MTK elleni bajnokihoz képest bővebb kerettel játszhatnak majd szerdán, hiszen mind az öt légiósára számíthat, de mégsem teljes a rotáció, ha Kányási még nincs bevethető állapotban. – Veronika sérülése szépen gyógyul, de még 2-3 hét kell neki ahhoz, hogy teljesen egészséges és játékra kész lehessen. A légiós szabály nélkül a teljes csapatot tudom majd rotálni, ami mindenképpen pozitívum, viszont Kányási Vera sérülése miatt azért változni fognak a feladatok, valószínű, hogy Jovanovicra mezőnyposzton is fogunk feladatot kiosztani.

Azt is szóba hoztuk edzőnek, hogy a Valencia elleni meccs eredménye, kimondva, kimondatlanul, de nagyban befolyásolhatja a csoportkör első négy helyéért, vagyis a rájátszásba jutásért zajló verseny kimenetelét, és azt kérdeztük: jelent-e ez terhet?

– Egészen nagyszerű dolog az, hogy Euroliga-továbbjutásról álmodozunk, de nem szabad elszállnunk – jelentette ki Völgyi Péter. – Az Euroliga egy daráló, ráadásul bármikor felboríthatja az erőviszonyokat egy sérülés vagy egy átigazolás, így csak óvatosan szabad álmodozni. Az biztos, hogy ha sikerül legyőzni a spanyolokat, akkor jelentősen megnövekednek az esélyeink, de ettől függetlenül mindig csak és kizárólag a következő mérkőzésre fókuszálunk, és arra, hogy kihozzuk a legtöbbet magunkból. Csodálatos eddig az euroligás utazásunk, szeretnénk kiélvezni, bármeddig is tartson.