A női kosárlabda Euroliga A-csoportjának 6. fordulójában, szerdán este, Miskolcon, a DVTK Arénában a DVTK Hun-Therm együttese a spanyol Valencia BC csapatát fogadta. A meccs kezdése előtt a hazai ultrák sok kis ,,5-0” feliratot tartottak a magasba, ezzel tisztelegve a piros-fehérek eddigi hibátlan csoportkörös teljesítménye előtt, ugyanis kedvenceik, eddig a meccsig, ötből ötöt nyertek.

A hazaiaknak ezúttal is nélkülözniük kellett sérült alapemberüket, Kányásit, és nélküle próbálták folytatni kiváló sorozatukat a spanyol bajnok ellen.

A meccs első negyedében 4-4 után a DVTK mozdult el jobban (8-4), ám a Valencia gyorsan egyenlített, aztán a Diósgyőr is ugyanilyen tempóban tette vissza a közte négyet (12-8). Nem sokkal később Völgyi edző labda törlése aratott sikert a lelátón, amihez a zakója bélését használta. A 8. percben Garbin vágta be a meccs első tripláját (15-9), ami után háromszor is labdát, lepattanót szerzett a Diósgyőr, de nem tudta tovább tolni a különbséget a lélektanilag fontos pillanatokban a csapat, és mivel kontrából egy gólt is kapott, kikérte első idejét Völgyi edző (15-11). A pauza után Lelik duplát, Garbin hármast rámolt be, és így szép lett a negyed hajrája (20-12).

A második játékrészből három minuta sem telt el, amikor Grigalauskyte center találatával 10 pont lett a két csapat között, ám a hazaiak magas embere még ezt is megfejelte, egy újabb duplával (28-16). Itt azonban megtorpant a hazai csapat, miután Grigalauskyte a kispadra került, megállt a termelés, a vendégek pedig szépen fejezgették be akcióikat, a 16. percben Allen zúzott be egy hármast, és nagyon kellett az idő a DVTK-nak (28-26). A szünet után Guelich egyenlített, aztán hármasra hármas volt a válasz. Dinamikusan játszottak a spanyolok, akik lepattanó szerzésben is nagyot javultak, ám Tadic center-, Lelik távoli találata után időt kértek (36-31). Nem sokkal később az élet ismételte magát, annyiban, hogy az utolsó másodpercekben – csakúgy mint az első játékrész végén – benézett faultot fújtak be a játékvezetők, amiből ezúttal is csak egyet dobtak be a vendégek (38-32).

Parádé

A védekezés dominált mindkét oldalon a térfélcserét követően, négy perc alatt csak egy-egy találat született. A harmadik negyed közepén Tadic villant mindkét palánk alatt, lepattanó szerzése után gólt is jegyzett, ám ezeket a szépségeket Fingall igyekezett egy hármassal feledtetni (42-37). A nyolcas rotációval játszó hazaiak a 27. perc végén Jovanovic révén értek el trojkát, ami után a Valencia időt kért. Azonban a folytatásban Aho N. gyönyörű, a levegőben cselezős gólja után Charles következett (49-39). De még volt a negyedből egy kicsi, amelybe Lelik faultos kombinációja után a vendégek dudaszós találata is belefért (52-41).

Szedte a lepattanókat a Diósgyőr a negyedik menetben, majd miután Grigalauskyte harmadik hazaiként elérte a kétszámjegyűt, pontban (előtte Tadic és Lelik produkálta ezt), szünetet kért a spanyol bajnok (58-43). A vendégek ekkor már nem csak a DVTK-val, hanem az idővel is versenyeztek. Igyekeztek gyorsan befejezni az akcióikat, és mivel három egymást követő támadásukat góllal végződött, a játékrész közepén a Diósgyőrnek is kellett a pauza (58-49). A szünet jól telt, volt eredménye (62-49), és ezzel tulajdonképpen eldőlt a meccs. A hazaiak parádés produkciója remek hangulattal párosult, a francia, olasz, lengyel, román bajnok után spanyolt is legyőzte a Diósgyőr, azok után, hogy korábban a spanyol kupagyőztest is ledarálta.

DVTK Hun-Therm – Valencia BC (spanyol) 67-56 (20-12, 18-20, 14-9, 15-15)

Diósgyőr, 1800 néző. V.: Teixeira (portugál), Güngör (török), Simeonidis (görög).

DVTK Hun-Therm: Aho N. 2, Charles 10, LELIK 10/3, JOVANOVIC 10/6, TADIC 12. Csere: Garbin 8/6, Tenyér, GRIGALAUSKYTE 15/3. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Valencia BC: Romero 10/6, Fingall 4/3, Allen 7/3, CASAS 8, GUELICH 21. Csere: Torrens, Hempe 1, Buenavida 1, Contell 4, Matic. Vezetőedző: Ruben Burgos.

Völgyi Péter: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, jól védekeztünk ezen a meccsen. Követtünk el ugyan hibákat, de jól semlegesítettük az ellenfél meghatározó játékosait. Helyenként okos, helyenként jó támadójátékkal, és passzív védekezéssel sikerült megszerezni a hatodik győzelmet a csoportkörben. Megyünk tovább, köszönjük a szurkolóknak a a támogatást. Ahogy korábban is gondoltunk, úgy történik, hogy ahogy megyünk előre, úgy növekszik a nézőszám. Várunk mindenkit a jövő héten, az újabb hazai Euroliga mérkőzésre, a Fenerbahce elleni összecsapásra, két veretlen csapat csatájára.

Ruben Burgos: – Gratulálok a Diósgyőrnek, jól játszottak ezen a meccsen, igazolták előzetes jó hírüket, azt, hogy erős csapatuk van. Nem játszottunk rossz mérkőzést, de a támadásaink jelentős része nem sikerült jól, sok üres dobást hibáztunk, ami egy ilyen jó csapat ellen nem fér bele. Kikaptunk, de ez nem a világvége, dolgozunk tovább, a hibák kijavításán.