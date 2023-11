Röplabda: Extraliga

Férfi Extraliga, 9. forduló:

MEAFC-Miskolc – Kecskeméti RC 2:3 (22, -19, -22, 21, -17)

Miskolc, Egyetemi körcsarnok, 150 néző. V.: Varga, Szarka.

MEAFC-Miskolc: Kanellopoulos 2, Fenyvesi 25, Szabó P. 2, Komlósi 22, Csizmadia 13, Árva 18. Csere: Dudás (liberó), Simkó, Kozsla 5, Kovács Z. Vezetőedző: Bagó László.

Kecskemét: Balla 1, Kecskeméti 18, Boldizsár 14, Varga P. 24, Gacs 9, Farkas 16. Csere: Török Zs. (liberó). Vezetőedző: Deák Márk.

Bagó László: – Végig volt tartása a csapatnak, komoly mélységekből is megtaláltuk a felfelé vezető utat egészen meccslabdáig. Ezt most még nem sikerült megcsinálni, de jó úton járunk, és hamar eljön az idő amikor hasonló helyzetben ezt is meg fogjuk ugrani. Gratulálok mindkét csapatnak, igazán közönségszórakoztató produkció volt.

Deák Márk: – A mai meccsen is sikerült saját magunkkal és az ellenféllel is küzdeni. Rengeteg hibával játszottunk, fejben máshol járunk. Szereztünk két pontot, de keserű szájízzel indulunk haza.