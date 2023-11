Labdarúgás: NB III, Észak-keleti csoport, 16. forduló

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Facultas-Tiszafüredi VSE 1-1 (1-0)

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Valu (Szilágyi, Gavalla-Kulcsár).

Tiszaújváros: Herceg – Ivánka, Valkay (Géringer L.), Oláh B. (Kollár, 79.), Lehóczki, Tóth B., Vitelki B. (Vajda, 69.), Farkas M., Tóth S., Papp F., Nagy D. Vezetőedző: Vitelki Zoltán. Tiszafüred: Tajti – Bernáth, Barzsó, Nagy Zs. (Oláh N., 86.), Engel A., Erdei, Mácsai, Fülöp, Ludvig, Elek Á. (Nagy D., 74.), Szövetes. Vezetőedző: Dorcsák Zoltán. G.: Vitelki B. (34.), ill. Mácsai (62.). Jók: Lehóczki, Papp, Farkas, Tóth S., Ivánka, ill. Tajti, Ludvig, Mácsai, Barzsó.

Vitelki Zoltán: – Ez sárdagasztás volt, nem foci! Ennek ellenére az első félidőben 3-4 százszázalékos ziccerünk volt, amit nem tudtunk értékesíteni. A második félidőben ez az egyenlítő gólnál megbosszulta magát. Nem kaptunk ki, senki sem sérült meg, de az ilyen meccseket hamarabb le kell rendezni!

Dorcsák Zoltán: – Ezen a pályán futballozni nem lehetett. Az első félidőben a kapusunknak tartott minket meccsben, mert a hazaiaknak volt 3-4 százalékos ziccerük, amit kivédett. Második félidőt jól kezdtük, ki is tudtunk egyenlíteni, utána nyerhettek volna a hazaiak is, meg mi is.