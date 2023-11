Kosárlabda: NB I/B

Férfi NB I/B Piros csoport, 10. forduló:

MEAFC-Miskolc – Óbudai Kaszások (Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, péntek, 17.30)

Váczi Péter, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – Az előző fordulóban, Pécsen 41 ponttal kikaptunk, és ilyen különbségű vereségnél nincs értelme magyarázkodni, de túl kellett lépnünk rajta. Egy jobb csapattól kaptunk ki, sok tapasztalatot szereztünk, jó volt arra az akkori negyven perc is, hogy kijöjjenek a hibáink. Most, hazai környezetben egyértelműen a győzelem igényével megyünk fel a pályára, a pozíciónk megőrzése miatt. Nem mondhatom azt, hogy zökkenőmentes volt a heti felkészülésünk, mert betegségek hátráltatták a munkát, azonban mindezt félretéve, ellenfelünket tisztelve, ezzel együtt is nyerni akarunk. Remélhetőleg lelkes szurkolóink támogatása előtt. A Kaszások egy nem túl magas szerkezetű csapat, attraktív kosárlabdát játszanak, össze kell szedni magunkat védekezésben.