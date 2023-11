Labdarúgás: NB I

Női NB I, 11. forduló:

Diósgyőri VTK – Haladás Viktória 1-1 (0-0)

DVTK Edzőközpont, 50 néző. V.: Hegyi (Nyeste, Jávorka).

DVTK: Orgoványi – Smajic, Nagy P. (Somogyi, 69.), Boros, Katona (Oláh A., 46.), Krisztin, Geréd, Havasi, Sain, Nagy L., Madarász. Vezetőedző: Bém Gábor. Haladás Viktória: Dobó-Nagy – Novák L., Kis (Csizmadia, 76.), Szil (Hécz, 89.), Urbán, Kovács, Pintér, Vladulescu, Csáki (Varró, 63.), Balogh N., Németh A. Vezetőedző: Markó Edina. G.: Sain (49.), ill. Novák (50.).

Bém Gábor: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első negyedórában volt két tiszta ziccerünk, amit nem tudtunk gólra váltani. De folyamatosan kézben tartottuk a meccset ezután is, és a második félidőben megszereztük a vezetést. Amelyre az ellenfél a mi sorozatos hibáinkból válaszolt. Az utolsó negyed órában még voltak nagy lehetőségeink, és egy szabályos 11-est is elvett tőlünk a játékvezető, ettől függetlenül jobban kellett volna koncentrálni a befejezéseknél.

Markó Edina: – Nagyon nehéz körülmények között játszottunk a hosszú utazás után. Nagyjából két azonos csapat csatájából, egy jó meccsen született döntetlen. Ha majd visszanézzük a találkozót, ez talán beigazolódik. A DVTK-é volt inkább az első, miénk inkább a második játékrész, így igazságos a döntetlen. Gratulálok a Diósgyőrnek is.