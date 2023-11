Hetek, hónapok óta szervezik azt a maga nemében egyedülálló, újdonságnak számító rendezvényt, amelyen a Diósgyőri VTK és az Újpest FC labdarúgócsapatának fanatikus szurkolói csaphatnak össze, verekedhetnek, szervezett keretek között, közönség előtt.

A korábbi tervek arról szóltak, hogy Miskolcon lesz az ultrák harcosok ligájának (Ultras Fighting League) premierje, a DVTK Arénában, ám különböző nehézségek miatt a rendezvényt végül semleges helyszínen, Siófokon bonyolítják le. Az eseménynek a Kiss Szilárd sportcsarnok ad otthon, december 2-án, szombaton 18.00-tól.

Az Ultras Fighting League, a Hungarian Fighting League keretein belül kel életre, és a két szurkolótábor egyaránt 3-3 képviselőjét küldheti ringbe, akik különböző súlycsoportokban csapnak össze az MMA szabályok fő keretei között (lásd keretes írásunkat), azon minimálisan módosítást eszközölve, a sportszerűséget szem előtt tartva. Az összecsapások három fős bírói team előtt zajlanak, és teljes orvosi stáb, egészségügyi személyzet lesz jelen a rendezvényen, hogy szükség esetén segítséget nyújtson.

Videó, bátorság

Az Újpesti Harcosok Klubja 2006 szurkolói csoport videót is közzé tett már a felkészülésükről, de nem csak ezt, a facebook oldalukon azt is hangsúlyozták, hogy ez a küzdelem a sport és az összetartozás jegyében zajlik, hogy ez a rendezvény nagyszerű lehetőség arra, hogy legyőzze a rossz előítéleteket, illetve, hogy ez a párharc lehetőséget teremt arra, hogy a szurkolótáborok megmutathassák, hogy a sportszerű szurkolás mellett, sportszerű kereteken belül, bátor küzdelemben készek arra, hogy összemérjék erejüket, tudásukat, és azt is hozzá tették, hogy mindenki győztesnek számít, aki felvállalja a ringben a küzdelmet.

A siófoki Kiss Szilárd sportcsarnokban december 2-án, 18.00-kor kezdődik a Diósgyőri VTK – Újpest FC összecsapás az Ultras Fighting League keretében. A rendezvényre a 6500 és 9500 forintért lehet belépőket vásárolni, a jegymester.hu oldalon. A szervezők kérése, hogy a biléták váltása a kijelölt szurkolói szektorok figyelembevételével történjen.