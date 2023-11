Csütörtökön 18.00-tól Sopronban rendezik meg a Magyarország – Szlovénia női kosárlabda Európa-bajnoki selejtezőt, a B-csoport 1. fordulójának keretében. A hazaiakat ezen a napon két diósgyőri erősíti, Aho Nina és Lelik Réka.

A két játékos a múlt héten kedden este még Erdélyben játszott nemzetközi mérkőzést, a Diósgyőrrel: Euroliga meccsen, Sepsiszentgyörgyön, a romániai ACS Sepsi-SIC gárdáját intézték el, 80-68-ra, és ezzel megőrizték veretlenségüket a csoportban. A mérkőzésen Aho Nina extraklasszis teljesítményt nyújtott, hibátlan dobóformát mutatott, amibe beleállt, azt bezúzta a gyűrűbe, nem véletlenül választották meg a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség honlapján a hét legjobb játékosának.

– Nyilván mindenképpen pozitív, hogy 5-0-s mutatóval tudtuk indítani az Euroliga csoportkört, hogy mind az öt mérkőzésünket megnyertük, függetlenül attól, hogy éppen milyen csapatok ellen értük el ezeket a győzelmeket, de nem szabad abba a hibába esni, hogy minden rendben, és, hogy a folytatásban nem lesz semmilyen nehézség. Persze mindezek mellett azért nagyon örülök annak, hogy ilyen jól alakult az első öt forduló – mondta Aho Nina, akit elsőként a legutóbbi sikerről kérdeztünk, majd így folytatta: – Az is jó érzés, hogy a hét legjobbjának választottak, köszönhetően annak, hogy a múlt hét keddi meccsen hibátlanul dobtam, de tudom, hogy a játékom nem volt az, reálisan nézve a produkciót. Értékesnek tartom ezt a csapatsikert, hogy Kányási Veronika nélkül is be tudtuk húzni a győzelmet. Annak ellenére, hogy nem volt könnyű ellenfél a Sepsi, hogy idegenben mindig sokkal nehezebb mérkőzést nyerni.

Rövid pihenő

Mint azt a kosarastól megtudtuk: a múlt hét szerdai hazaérkezés után egy nagyon rövid pihenő következett, ugyanis pénteken este már Sopronban, a válogatottal tréningezett. Arra a kérdésre, hogy milyen a hangulat a nemzeti csapatnál, így felelt Aho Nina:

– Jó, itt midig nagyon jó! A válogatotthoz jönni, olyan mintha hazamennék a szeretteimhez. A lányokkal nagyon jól érezzük egymást, az edzések is nagyon jók, mivel sokan évek óta együtt játszunk, szerintem egy nagyon jó közösség alakult ki.

Az irányítót a mostani feladatokról is faggattuk, szóba hozva, hogy az idei Eb-n elért 4. hely szép jövőt sejtet.

– Mondhatjuk, hogy szép az idén elért eredményünk, de az a kontinensbajnokság már lezárult, most újabb kihívás áll előttünk, a következő Eb-re kell kvalifikációt szereznünk. Teljesen tiszta fejjel kell megközelítenünk a mostani időszakot, úgy, hogy a múltból a mentalitást magunkkal kell hozzuk – mondta Aho Nina, aki a soron köbvetkező két ellenfélre is kitért. – A szlovénok és a finnek elleni csata is kemény lesz, de a bolgárokat sem lehet majd könnyedén venni, mindegyik ellenfelünknek megvan az erőssége, mindegyikük ellen máshogy kell készülni. Sok helyről hallottam már, hogy a szlovénokat tartják a fő riválisunknak, de szerintem mind a három ellenfelünk olyan csapat, amelyik képes lehet jó játékra. Úgy kell minden mérkőzésen pályára lépnünk, mintha a világ legjobb csapata ellen játszanánk, és mentalitásban, valamint agresszivitásban a maximumra kell törekednünk, ha pedig ez rendben lesz, akkor a meccseken nem érhetnek bennünket meglepetések.