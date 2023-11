A labdarúgó NB I 13. fordulójában, szombaton 14.15-től Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést rendeznek.

A megyei presztízs csatának, vendég oldalról több olyan szereplője van, aki egykor a piros-fehérek sikeréért dolgozott. A dél-borsodiak szakmai igazgatója, Tóth László játékosként, edzőként és sportvezetőként is szolgálta a vasgyári csapatot, a játékoskeret jelenlegi tagjai közül Cseke, Molnár G., Ugrai, Drazic és Illés B. volt a Diósgyőr labdarúgója. Az edzői stábból pedig Tóth Mihály, Elek Norbert és nem utolsósorban Kuttor Attila vezetőedző is volt a DVTK futballistája. Kilencük közül egy olyan van, aki a mostani meccsen nem jut majd szerephez, a fiatal Illés B., aki keresztszalag szakadást szenvedett és néhány napja műtéten esett át.

Rajta kívül még egy olyan labdarúgó van, aki nem bevehető kövesdi részről, a belső védő Pillár, aki kiállítása miatti eltiltását tölti ebben a fordulóban. Az MZSFC-nek tulajdonképpen ez az egy problémája van, a csapat kedvező előjelekkel várja a vármegyei rangadót, a legutóbbi két meccsüket megnyerték (hazai környezetben legutóbb a Debreceni VSC 2-1-re, előtte az MTK 1-0-ra győzték le), és volna miért visszavágniuk a Diósgyőrnek, például a két csapat előző meccséért, az idén augusztus 5-én, Mezőkövesd lejátszott 4-2-es diósgyőri sikert hozó találkozóért.

Az összecsapás óriási presztízzsel, téttel bír, és tagadhatatlan, hogy mindkét csapat szempontjából ez nem egy meccs a sok közül, hanem a vármegyei királyságért zajló ütközet, amiben most éppen a Diósgyőr áll jobban (az egymás elleni, eddigi 18 NB I-es bajnoki mérlege: 6 kövesdi győzelem, 5 döntetlen, 7 diósgyőri győzelem).

– Ez a mérkőzés abból a szempontból különleges, hogy az NB I 12 csapatos mezőnyében ritkaság, – a fővárosi együtteseket nem számítva, – hogy egy megyét két gárda is képvisel, úgyhogy ebből a szempontból egy érdekes meccs, de ha a bajnokság egészét vesszük, és azt, hogy minden mérkőzés fontos, ugyanolyan fontos, mert mindegyiken 3 pontot lehet szerezni a győzelemmel, akkor a tét szempontjából nincs különbség – mondta Kuttor Attila, az MZSFC vezetőedzője, akinek szóba hoztuk az ebben ez évadban, a két csapat egymás ellen lejátszott bajnokiját. – Ez régen, három hónapja volt, és mi azóta változtunk, sokat, úgyhogy nem gondolom, hogy abból a meccsből kellene kiindulni, sokkal inkább abból, hogy mit szeretnénk megvalósítani. A jelen számít, azzal már nem foglalkozunk, ami régen elmúlt, mert az nincs hatással semmire.

Pillár pótlása

Arra a felvetésünkre, hogy egyre kerekebb a csapata, és úgy tűnik, mintha megtalálták volna a legideálisabb felállást, és összetételt, így most csak Pillár pótlásáról kell gondolkodniuk, Kuttor Attila így reagált:

– Minden mérkőzésre megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni. Játszottunk már sok mindent, most is megvan a tervünk a mérkőzésre, ezt kell a lehető legjobban megvalósítani.

A kövesdi edzőnek felvettük, hogy a Diósgyőr ellen, ellenfél edzőjeként ez már a sokadik meccse lesz, de biztosan benne van, hogy egy picit hazatér, a fiatalsága helyszínére, hiszen miskolci születésűként a DVTK-ban nevelkedett.

– Természetesen minden itteni mérkőzésnek van egy érzelmi szála is, hiszen túl azon, hogy itt nőttem fel, a szüleim, a családom egy része most is Miskolcon él, és valóban egy picit úgy érzem, hogy ilyenkor haza jövök. Sok mérkőzésem volt már itt, de akár játékosként, akár edzőként szerepeltem a DVTK ellen, ez minden egyes alkalommal különleges helyzetet jelent, és minden alkalommal előjönnek az érzelmek – mondta Kuttor Attila, majd így folytatta: – Persze ezek mellett tudom, hogy miként koncentráljak a munkámra, a feladatomra. Ahogy a többi csapat ellen, így a DVTK-val szemben is a győzelem megszerzésének reményében lépünk pályára, és most is azt szeretnénk elérni, hogy gyarapodjanak a pontjaik.