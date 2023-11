Az NB I-es labdarúgó bajnokság 12. fordulója keretében szombaton délben kellemes idő, de a kezdés előtt permetező eső miatt csúszós pálya fogadta a csapatokat.

Emlékeztető

Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC 2–1 (2–1)

Mezőkövesd, 2119 néző. V.: dr. Csonka (Becséri, Belicza B.).

Gólszerző: Cseke (1–0) a 4., Cseri (2–0) a 10., Bárány (2–1) a 25. percben.

Kuttor Attila, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – Az első félidő a miénk volt, megérdemelten vezettünk. A szünet után nagy erőket mozgósított a Debrecen, de nekünk sikerült megőrizni az eredményt. A kiállítás után a kontráinkat rosszul játszottuk meg, az viszont pozitívum, hogy tíz emberrel is kiharcoltuk a három pontot.

Srdjan Blagojevic, a DVSC vezetőedzője: – Akárcsak a Puskás, majd a kupameccsen a Győr ellen, ezúttal is rosszul kezdtünk. Erre figyelmeztettük a játékosokat, de hiába és gyakorlatilag már a találkozó elején elveszítettük a mérkőzést. Vagyis ezen a kezdésen múlott a három pont sorsa, túl azon, hogy összességében kevés volt tőlünk a játékba fektetett energia.



Percek, események

5. perc: Cseke tört előre, majd 22 méterről, középről, jobbal, pompás mozdulattal, nagy gólt ragasztott a bal felső sarokba, 1–0.

10. perc: David Babunski passzolt Cserihez. A középpályás lopta a távolságot, aztán 21 méterről, ballal úgy bombázott a bal alsó sarokba, hogy labdája érintette a kapufa tövét is, 2–0.

26. perc: Ferenczit bal oldali beadását Bárány 12 méterről, szép mozdulattal a háló jobb felső sarkába fejelte, 2–1.

81. perc: Pillár megkapta a bőségesen kártyázó Csonkától a második sárga lapját, majd a vele járó pirosat is.

A képen: Vajda S. és Lagator fejpárbaja Fotó: Vajda János