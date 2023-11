13. Mercedes Rotary Mikulásfutás néven rendeznek utcai futóversenyt Miskolc belvárosában, 2023. december 6-án, szerdán, 14 órától, középiskolások számára. A Szent István tér – Széchenyi utca – Kazinczy utca – Hősök tere – Déryné utca – Széchenyi utca – Szent István tér útvonalon 1800 méter kell megtenniük a diákoknak, akik iskolájuk eredményességéhez járulhatnak hozzá, de e mellett tárgynyeremény sorsoláson is részt vesznek a célban. Ez utóbbi során sok ajándék talál majd gazdára, amelyek közül az egyik, egy páros belépő a 2024. május 24-i, budapesti Azahriah koncertre.

– Eredetileg úgy volt, hogy a Mikulásfutás elmaradhatatlan kellékében, a mikulás sapkákban csak annyi darabszámú tombola szelvényt, 30-40 darabot helyezünk el, amennyi nyeremény van, de a kiírás ezen pontján néhány napja változtattunk, minden sapkában lesz tombola szelvény, így bárki, aki teljesíti a futó távot, megnyerheti akár az Azahriah koncertbelépőket is – mondta Kovács Attila, az esemény főszervezője, aki így folytatta: – Örömteli, hogy már most biztos, hogy több induló lesz, mint tavaly volt, illetve, ahogy azt előzetesen vártuk, ugyanis 2500 fiatal futására lehet számítani ezen a napon. És az sem biztos, hogy ez a végleges szám, mert néhány iskola nevezésének a befutására még van esély, és ha ez reealizálódik, akkor néhány száz fővel még bővülhet a mezőny. Az is tudható már, hogy a Rotary Club Miskolc a tagjainak, és cégek felajánlásainak köszönhetően, mintegy 2 millió forint értékű tárgynyereményt talál majd gazdára a 13. Mercedes Rotary Mikulásfutás nevet viselő esemény zárásán, a fiatal futók célba érkezését követően.