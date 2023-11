Férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoport, 8. forduló

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK – Százhalombattai KSE 68-50 (18-18, 13-14, 17-15, 20-3)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Sörlei, Gaál, Tóth K.

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Lakatos M. 5, Kocsis 19/6, Csák 13/9, Molnár B. 1, Okoh 6. Csere: Bán 10/3, Orliczki 2, Lakatos P., Kovács Z. 2, Gáspár B. 8/6, Kiss K. 2. Edző: Lekli József.

Lekli József: – Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez és a negyedik negyedhez. A végén játszottuk azt, amit tudunk, mind támadásban, mind védekezésben. Úgy érzem egy picit megfáradtunk abban, hogy múlt vasárnaptól eddig a meccsig háromszor is pályára léptünk. Most van egy pihenőnk, bízom benne, hogy feltöltődnek a fiúk, mert fizikálisan és mentálisan is jelentős kihívások várnánk ránk a folytatásban.