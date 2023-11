Parádés, váratlan, meglepő, fantasztikus, csodálatos sorozatot produkált eddig a női kosárlabda Euroliga csoportkörében a DVTK Hun-Therm csapata. A piros-fehérek az eddigi hat forduló minden meccsét megnyerték, és most szerdán, 18.00-tól, a DVTK Arénában a 16 csapatos mezőny másik, még veretlen tagját, az Euroliga címvédő török Fenerbahce gárdáját fogadják.

47 nyert meccs

A török bajnok, EL-győztes együttes ebben az évben kiváló eredményeket ért el, túl azon, hogy az említett két címet megszerezte, a 2023-as esztendőben csak egy csapattal szemben maradt alul, a hazai riválisa, a Mersin kapta el őket még január 7-én (!), bajnoki meccsen, 9 pontos győzelmet aratva. Az akkori vereség óta még egy kellemetlen emléke volt a Fenernek a Mersinnel szemben, ugyanis azok után, hogy öt hónappal előtte, az Euroliga döntőjében 99-60-ra bedöngölték a parkettába riválisukat az isztambuliak, a 2023/24-es évad első tétmeccsén, szeptemberben, bajnoki összecsapáson, a Földközi-tenger partján fekvő város csapata két ponttal jobbnak bizonyult náluk (76-74). Ám ezt a mérkőzést a vendégek megóvták, és mivel a Mersin vétett a szabályok ellen (nem játszatott a csapatban 22 év alattit), a meccs végeredményét megsemmisítették, és 20-0-val a győzelmet a Fener javára igazolta a török kosárlabda szövetség. Ennek köszönhetően zsinórban 47 (!) győzelemmel érkezik kedden Miskolcra a remek kerettel rendelkező gárda.

Már jártak Miskolcon

A Fenerbahce két hónap híján 20 éve már járt Miskolcon, akkor a második számú kontinentális sorozatban, az Európa Kupában, a nyolc közé jutásról döntő csoportkörben, az 5. fordulóban, 2004. január 29-én, a miskolci városi sportcsarnokban, telt ház, 2500 néző előtt három ponttal nyertek (74-77), és az akkor DKSK néven szerepelt diósgyőri együttes nagyrészt emiatt nem jutott be a legjobb nyolc közé.

Közel két évtized után mindkét csapat soha nem látott magasságokba emelkedett, a Fener, történelme során az idén először elhódította az EL-serleget, a DVTK pedig a klub második Euroliga szezonjában jó eséllyel küzd azért, hogy fennállása során először bejusson a legrangosabb sorozat rájátszásába, a legjobb nyolc közé.

Egy nagy különbség

A két csapat között – annak ellenére, hogy a mérlegük azonos – van egy nagy különbség, a Fenerbahcét az évad elejétől a legjobbak közé sorolják, a DVTK Hun-Therm várható végső helyezését pedig már kétszer módosították, felfelé. A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség szakírója, Paul Nilsen először még csak a 14. helyre tette a Diósgyőrt a 16-os mezőnyben, majd ezt a pozíciót bő egy hónappal ezelőtt a 7.-re módosította, a most hétfőn közzé tett újabb erősorrendben pedig már a 4. helyen (!) jegyzi a Diósgyőrt, akikről ezt írta:

,,A mese folytatódik, de vajon Final Four mesévé alakul-e? Senki sem hitte, hogy 6-0-val kezd a DVTK a női Euroliga bingókártyáján! Még a miskolci öltözőben lévők sem! Őrültség, hogy ennek a veretlen csapatnak végig kellett mennie a selejtezőn, de elkötelezettségük, a csapatorientált kosárlabda, a fegyelem és a védekezés, valamint a kemény munka megérdemelt szerencséje olyan rekordot hozott, amely még a legmerészebb álmaikat is felülmúlja. Megdöbbentő!”

Az erősorrend 1. helyét őrző Fenerbahcéról pedig a következőket jegyezte le:

,,Valerie Garniernél és csapatánál minden terv szerint zajlik. Kayla McBride továbbra is kiemelkedik, Emma Meesseman teljes gázzal halad, amit a múlt heti tripla-duplája is bizonyít, ami azt jelenti, hogy két éljátékosuk vezeti a ranglistákat. Mivel Yvonne Anderson meggyőzően teljesít, és a mellékszereplők is jó produkciót nyújtanak, mint például Sevgi Uzun és Alperi Onar, jó úton haladnak, hogy megvédjék címüket. Ugye jól hangzik ez Fener-rajongók?”