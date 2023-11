Labdarúgó NB III Észak-keleti csoport, 15. forduló

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Sényő FC Selyem-Ber 1-1 (1-0)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Tóth T. (Zahorecz, Szabó F.).

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herczeg – Oláh B. (Kollár, 83.), Bussy (Vajda C., 85.), Vitelki B. (Valkay, 85.), Farkas M., Tóth S., Papp F., Tóth B., Varjas L., Nagy D., Ivánka. Edző: Vitelki Zoltán.

Sényő FC Selyem-Ber: Szondi – Klepács, Márton A. (Farkas M., 62.), Sárosi (Orosz, 46.), Lizák (Szopkó, 83.), Schmidt, Szokol, Vámos G., Ur, Kapacina (Erdei, 9.), Vámos M. Edző: Imrő László, Fiumei Viktor.

Gólszerző: Oláh B. (15.), ill. Ur (55.).

Jók: Papp F., Ivánka, Farkas M., ill. Vámos M., Vámos G., Orosz.

Vitelki Zoltán: – Le a kalappal minden játékos előtt, aki ma ezen az irreális pályán játszott. Nagyon nagy iramban játszottunk az első félidőben, talán ez is lehet az oka annak, hogy kevésbé voltunk hatékonyak a második félidőre. Az elsőben nagyon jók voltak az átmenetek, több lehetőségünk is volt, úgy éreztem, hogy már ekkor eldönthetjük a meccset. A második félidő egy kicsit más volt, mert nem voltunk elég agresszívak, pontosak és határozottak. Ezen múlott, semmi máson. Csak magunk miatt alakult így. Büszke vagyok minden játékosra, mert ilyen körülmények között is mindenki a győzelemre törekedett. Három győztes meccs után, nagyon örülök ennek a döntetlennek, attól függetlenül, hogy természetes győzni szerettünk volna, de nem sikerült. Semmi gond nem történt, megyünk tovább. Van még 2 meccsünk, jó pozícióban vagyunk, ez kell, hogy erőt adjon. Még egyszer: gratulálok mindenkinek.

Fiumei Viktor: – A pálya talaja miatt folyamatos játék nem alakulhatott ki, inkább a küzdelem dominált, amiből az első félidőben Tiszaújváros a másodikban mi jöttünk ki jobban. Reális eredmény született.