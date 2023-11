Férfi NB I Extraliga, 10. forduló:

Debreceni EAC – MEAFC-Miskolc (Debrecen, szombat, 13.30)

Bagó László, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – A Debrecenről tudni kell, hogy a szezont sérülésekkel kezdték, de ennek ellenére is ügyesen gyűjtögették a pontokat. Most, nekünk annyival nehezebb a dolgunk, hogy felépült mind az ukrán, mind a brazil játékosuk is, rajtuk kívül még egy kubai röplabdázót alkalmaznak. A mi játékunk is sokkal jobban néz ki, amióta velünk van görög feladónk. Ha azt a jó teljesítményt nyújtjuk, amit az utóbbi mérkőzéseken, és a végjátékokra megfelelően tudunk koncentrálni, esetleg szerencsésebbek is leszünk, akkor meglepetést tudunk okozni.