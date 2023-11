MÁV Előre Foxconn – MEAFC-Miskolc 3:0 (21, 14, 19)

Székesfehérvár, 104 néző. V.: Mezőffy, Bibók.

MÁV Előre Foxconn: Eke 3, Szabó V. 4, Koci 3, Tomanóczy 2, Pesti 13, Sebestyén 2. Csere: Takács (liberó), Szentesi (liberó), Dileo 1, Szávai 1, Janke 8, Fazekas 5, Péter A., Boa 6. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

MEAFC-Miskolc: Kanellopoulos, Szabó P. 1, Fenyvesi 9, Csizmadia 4, Komlósi 10, Árva 7. Csere: Dudás (liberó), Simkó, Kozsla 1. Vezetőedző: Bagó László.

Dávid Zoltán: – Okosan ki kell használnunk ezeket a mérkőzéseket, mert nagyon nagy lesz a terhelés a következő hetekben és az egész szezonban. Az a legfontosabb, hogy olyanok is minél több játéklehetőséget kapjanak, akik nem sokat játszanak, mert a későbbiekben mindenkire szükség lenne. Szeretném, ha meg is ragadnák ezeket az alkalmakat, hogy pályán tudjanak ragadni akár későbbi meccsszituációkban is.

Bagó László: – Az első szettben jól küzdöttünk, tapadtunk a Fehérvárra, de fontos pillanatokban pár pontatlanság becsúszott, így nem forgott veszélyben a hazai szettgyőzelem. A továbbiakban megmutatta a hazai csapat, hogy a bajnoki cím esélyese, minden játékelemben felülmúltak minket. Nekünk nem is őket kell megvernünk, a fontos meccseink ezután jönnek.