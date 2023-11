A 14. forduló keretében a népkerti jégcsarnokban holnap 18 óra 30 perckor kezdik a DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi Acélbikák találkozót, melynek esélyesei a hazaiak.

Jól ismerik egymást

A felnőtt válogatott a Sárközy-emléktornán szerepelt, nemzeti csapatunkban pedig három diósgyőri is helyet kapott. Szirányi Bence az ukránok ellen százötvenedszer öltötte magára a címeres mezt, rajta kívül a miskolciak két csatára, Lövei Dávid és Páterka Bence kapott még szerepet.

A Macik eddigi szereplése megfelel a várakozásoknak: helyenként jól játszottak, néhányszor gyengébben, eredményeik is vegyesek, de stábjukban mindenki ezzel számolt, hiszen új csapatot építenek. Örvendetes, hogy akárcsak a nagyválogatott szakvezetése, a miskolciak mestere is egyre több fiatalnak ad szerepet. Saját akadémiájukból fél tucatnyian futnak ki hétről hétre a jégre, képességükről pedig annyit, hogy nem lógnak ki a sorból, sőt a jók közé tartoznak.

Jégkorong: az Erste Liga állása

1. Újpest TE 12 8 2 1 1 44–23 29

2. Gyergyói HK 14 8 2 1 3 56–37 29

3. FTC-Telekom 10 6 2 – 2 50–31 22

4. DVTK Jegesmedvék 13 6 1 1 5 39–37 21

5. Corona Brasov 14 6 1 – 7 43–47 20

6. Budapest Jégkorong Akadémia HC 13 4 2 3 4 48–44 19

7. Sport Club Csíkszereda 15 3 1 4 7 52–70 15

8. Dunaújvárosi Acélbikák 13 4 – 2 7 36–44 14

9. Debreceni EAC 13 3 2 1 7 35–51 14

10. FEHA 19 13 2 2 2 7 28–47 12