Emlékeztető

Jégkorong Erste Liga, 14. forduló

DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi Acélbikák 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0) – szétlövés után

Miskolc, 820 néző. V.: dr. Nagy A., Babic, Vincze D., Kovács P.

DVTK Jegesmedvék: Voris (Gratzl) – Verveda, Hill, Esteves 1 (1), Lövei (1), Barrow 1 (1) – Szirányi, Szathmáry (1), Kuleshov, Makai, Razumnyak – Shkrabov, Vojtkó (1), Trozsák (1), Páterka, Berdnikov 1 – Bean, Miskolczi, Csiki, Mattyasovszky, Őri. Vezetőedző: Steve Kasper.

Dunaújvárosi Acélbikák: Tóth K. (Kovács D.) – Varga A., Maarnela, Hadzinikolic (1), Lorraine (1), Somogyi 1 – Sysak, Blomberg, Dostalek 1, Sillanpaa (1), Pinczés (1) – Ahonen, Svars, Szalma 1, Koskinen, Atamanchuk (1) – Léránt, Marosi M., Strenk, Nemes, Károly R.. Vezetőedző: Niko Eronen.

Steve Kasper: – A meccs elején nem használtuk ki a helyzeteinket és utána hagytuk a Bikákat. Emiatt elismerés jár nekik, a kapusuk bemutatott néhány nagy védést. Amikor lehetőséget adunk egy csapatnak, hogy meccsben maradjon akkor ez történik. Bíztatóak a fiatal játékosaink, most is négy U21-es volt a csapatban, jelentős jégidőt kaptak és jó munkát végeztek, az első meccsén pedig Bean is jól játszott. A célunk, hogy minden nap jobbak legyünk és bár szerettük volna megszerezni a három pontot, most kettőt sikerült, de jobb csapat vagyunk, mint voltunk korábban.

Niko Eronen: – Természtesen sohasem szeretünk veszíteni, de elégedett vagyok azzal, amit a srácoktól láttam. Összességében úgy alakult a meccs, ahogy vártuk. Az első harmadban nagyon ránk jöttek, ezt el kellett fogadnunk és bíznunk abban, hogy meccsben maradunk és ahogy telik az idő egyre kiegyenlítettebb lesz a játék, ez meg is történt ma. A harmadik harmadban hidegzuhany ért minket, de örülök neki, hogy sok lehetőséget tudtunk teremteni ezután. Volt pár nagy helyzetünk a hosszabbításban, de nem lehetünk emiatt túl mérgesek, a nagy képet kell néznünk. Örülök annak, hogy ma a csapatom küzdött és hogy milyen sokat tettünk ebbe a meccsbe. Talán most először láttuk azt, hogy ilyen sokat dolgozunk a párharcokban.