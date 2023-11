Az NB I.-es bajnokság 14. fordulója szombat este „kellemes” jégveremben szólította a matyóvárosi stadion küzdőtérére lépő feleket. Kuttor Attila, a hazaiak mestere egy helyen változtatott a DVTK ellen vereséget szenvedett együttesén: Lukic posztjára Pillárt állította a védelem tengelyébe. A Mezőkövesd Zsóry FC számára jó előjel volt az Újpest FC rossz formája, a lila-fehérek három vereség után érkeztek a sárga-kékekhez.



Mint kés a vajba

Az otthoniak úgy kezdtek, ahogyan szoktak. Gyors csatáraik a leshatáron helyezkedtek el és várták a kiugratásokat. Ezek az első percektől kezdve érkeztek is: Cseriék gyakran dobták a légüres térbe Drazicot, David Babunskit és Molnár G.-t, akiket sokszor csak centiméterek választottak el attól, hogy az asszisztens felemelje a zászlaját, vagy ne jelezzen. Mivel Csekééknek hamar sikerült kihasználniuk a nehézkes és az egymás között semmilyen kontaktust nem teremtő újpesti védők helyezkedési hibáit, előnyhöz jutottak, ezzel pedig nagy lépéselőnybe kerültek. A szokásos módon zártan védekező és a labdaszerzés után lendületes akciókat futószalagon gyártó kövesdiek Molnár G. pazar egyéni megoldása után már az első félidő végén jelezték, hogy az övéké lesz a fontos három pont. Akár még több gólos előnnyel is az öltözőbe vonulhattak volna, Drazic azonban egyszer lesről talált a kapuba, Molnár G. távoli emelése pedig elkerülte az üresen maradt ketrecet.

A szünetben Nebojsa Vignjevic kettős cserét határozott el és nyilván fejmosást is végzett, mert csapata nagyon összekapta magát. A lilák ziccerekig viszont nem jutottak el, csak két, a 16-os közeléből elvégzett szabadrúgásból nyílt alkalmuk a szépítésre. Az idő múlásával a színtelen Újpest megadta magát, belenyugodott a sorsába, a kiszabaduló MZSFC pedig a hajrában újra nagy sebességre kapcsolt és remek találatokkal növelte előnyét. Drazic lábában maradt saját maga harmadik találata: a gólkirályi címre hajtó csatár abszolút helyzetből kinézte magának a jobb kapufát, de emiatt ezúttal senki nem bosszankodott. Túl azon, hogy ezen az estén a fürdővárosiaknak nem akadt gyenge pontjuk, annak is örülhettek, hogy valamennyi játékosuk átlagon felüli teljesítményt produkált (az egyenesen példátlan az élvonalban, hogy trénerük a kilencven perc során mindössze egy cserét határozott el és a hajrában, ti is ünnepeljetek fiúk mottóval, senkit nem küldött be a kispadról), négyen pedig egészen kiemelkedő játékkal örvendeztették meg hiveiket, akik a lefújás után nagy ünneplésben részesítették kedvenceiket. A több, mint jó futballal kirukkolt Mezőkövesd, ha így folytatja, bizakodva tekinthet a jövőbe.



Emlékeztető

Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC 4–0 (2–0)



A gólok története

16. perc: David Babunski labdájával Drazic kilépett és a 16-oson belülről, kissé jobbról, 12 méterről a kifutó Molnár Zs fölött a hálóba emelt, 1–0.

39. perc: Cseri remekül dobta a „frontba” Molnár G.-t, aki nagy szólót mutatott be. Lendületesen tört kapura, majd több csel után, 15 méterről a bal alsó sarokba gurított, 2–0.

89. perc: Drazic átadását Cseke 17 méterről, jobbal a háló jobb oldalába csavarta, 3–0.

93. perc: Molnár G., David Babunski és Kállai K. volt a labda útja, utóbbi sarkazása után pedig Drazic 11 méterről, ballal, a bal alsó sarokba lőtt, 4–0.

A képen: Drazic, a meccs hőse Fotó: Vajda János