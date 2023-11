Kosárlabda: NB I/B

Férfi NB I/B Piros csoport, 11. forduló:

Budafok – MEAFC-Miskolc (Budapest, Promontor utca, péntek, 19.30)

Váczi Péter, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – Pikáns ez a párosítás a tavalyi, Zöld csoportos döntő után, amelyet megnyertünk nagy csatában 3-2-re, 0-2-ről. Igaz, utána a budafokiak is feljutottak, osztályozóval. Kellemes emlékekkel térhetünk vissza abba a csarnokba, ahol mindenféleképpen győzni szeretnénk. Sérülések és betegségek előfordultak a héten, és még jelenleg sem jelenthetjük ki mindenkiről, hogy egészséges. A hazaiak két olyan játékost igazoltak a holtidényben, akik ezen a szinten úgymond számítanak, ezt leszámítva egyben maradtak. Náluk is az összeszokottság a legfőbb erény, a keretükben lévők döntő többsége évek óta együtt kosarazik. Tehát, a kiemelkedő kohézióra alapozhatnak, ami szerintem ránk is igaz. A tabellán az utolsó előtti, 13. helyen állnak, mindössze két győzelemmel, viszont mindkettőt saját környezetükben érték el, vagyis nem lesz könnyű dolgunk, ha sikeresek akarunk lenni.