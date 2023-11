„Huszonöt évesen fordultam meg először a műfaj bajnoki mérkőzésén: az Erste Liga 14. fordulója keretében a DVTK Jegesmedvék és a Dunaújvárosi Acélbikák mérkőzésére vittek el a barátaim” – kezdte Elek Balázs miskolci dirigens, aki túl azon, hogy a futballban többnyire zászlós, néha sípol is.

Figyelte a kollégáit

„Az történt, hogy a haverjaim szóltak: menjünk el a népkerti jégcsarnokba, én pedig úgy voltam vele, hogy miért ne! Hiszen élőben nem láttam még ilyet. Jól kifogtam, ugyanis minden volt ezen az összecsapáson – folytatta az országos minősítésű partjelző, majd hozzátette: – A rendes játékidő után következett a hosszabbítás, majd jöttek a büntetők, vagy ahogy a korongosok hívják, a szétlövés. Érdekes ez: ebben nincs döntetlen és azt is sokan mondták a lelátón, hogy a rávezetést lutrinak nevezik. Ami a labdarúgásban a 11-es rúgás, az a jégkorongban a már említett szétlövés. Nagyon tetszett nekem a két és fél óra, a lüktető iram, a hangulat, talán egyet nem kaptam a fiúktól, éspedig verekedést. Természetesen figyeltem a játékvezető kollégáim munkáját: ők négyen dolgoztak a küzdőtéren, mi a fociban hárman vagyunk, vagy szintén négyen, ha tartalék is működik, az NB I-es meccseken az úgynevezett VAR-kocsiban lévőkről nem beszélve. Érdekes volt, hogy egyszer a két vezetőbíró igénybe vette a képernyős szolgáltatást, a monitoron visszanéztek egy büntető utáni szituációt. Szóval jól szórakoztam, a közeljövőben a barátnőmet is elviszem a jégcsarnokba.” KT

A képen: Elek Balázs játékvezető először járt jégkorong találkozón Fotó: ÉM-archívum