A labdarúgó NB I 14. fordulójának nyitómeccsén a Paksi FC csapatának vendége volt pénteken este a Diósgyőri VTK együttese.

A hazaiak kezdője négy helyen változott a legutóbbi bajnokijukhoz, a két hete, a Debreceni VSC otthonában 1-0-ra elvesztett találkozóhoz képest: Silye sérülés miatt nem volt keretben, Lenzsér, Horváth K. és Pesti pedig a kispadra került, míg Szélpál a védelemben, Kovács K. a középpályán kapott lehetőséget, Könyves és Hahn pedig támadóként.

A DVTK-nál két módosítás történt, az előző tétmérkőzéshez képest. A Mezőkövesd Zsóry FC ellen, Diósgyőrben 2-0-ra megnyert bajnoki alapemberei közül Gera sárga lapos eltiltása miatt hiányzott, aki helyett Szatmári került a csapatba, míg a hét közben a fehérorosz válogatottól visszaérkezett Klimovich a padra sem tudott leülni, betegség miatt, helyette Feuillassier kapott bizalmat. A vendégeknél Klimovichon túl, Jurina, Danilovic, Bárdos és Farkas D. is sérülés miatt nem került keretbe.

Fél óra alatt megszórta a Diósgyőrt a Paks, a hazaiak némi fölényben futballoztak, és három gólt is szereztek. Ezek közül kettőt lecsorgó labdából, egyet pedig átlövésből. És ezzel tulajdonképpen eldöntötték a meccset. A háromgólos tolnai előnyhöz az is kellett, hogy Odyntsov kapus fejében zavar támadjon. Az ukrán hálóőrt Hahn véletlenül fejbe rúgta, 0-0-s állásnál, és nem zárható ki, hogy emiatt nyújtott a folytatásban indiszponált teljesítményt, ami miatt a második találatot követően le is kellett cserélni. Ez azonban nem magyarázata annak, hogy a középpályán miért játszott ekkora fölényben a Paks, ez leginkább azért fordulhatott elő, mert a DVTK-nál a támadójátékosok irányába torzult el az összeállítás, a két védekező középpályás helyett csak egy volt, Holdampf, akinek Feuilassier vagy nem tudott, vagy nem is volt feladata, hogy segítsen neki. Utóbbi labdarúgó a támadások építésében is észrevételen maradt, az lett volna a csoda, ha a félidőben nem cseréli le őt edzője.

Stabilabb

A második játékrészre, az átszervezésnek köszönhetően egy stabilabb DVTK jött ki. Bokros lett a kényszer jobbhátvéd, Szatmáriból lett belső védő, és hátsó sorból Vallejo lépett fel Holdampf mellé. A DVTK-nak lett tartása, és egy 11-esből szépített is a vendégcsapat, de ezt követően a játék menete a Paksi FC kedve szerint alakult. A vendégekben nem volt annyi, hogy további gólt, gólokat szerezzenek, és a 80. percben született újabb hazai találat már sem nem osztott, sem nem szorzott.

Ezen az estén a Paks egyértelműen a Diósgyőr fölé nőtt, játékosai motiváltabbak voltak, Könyves újfent igazolta, hogy kár volt nyáron elküldeni a DVTK-tól. A két csapat között sok és nagy különbség volt ezen a meccsen, többek között az is, hogy a paksiak szakvezetője bátran dobott csatába 20 év alatti játékosokat, hogy csapata ezért anyagi támogatáshoz jusson. A becserélt Horváth K., Pesti, valamint a kapus Simon B. sem vallott szégyent, a Paksi FC pedig duplán kaszált, a győzelemért járó 3 pont mellett, a fiatalokért járó pénzt is beszedheti. A DVTK pedig ezeket figyelembe véve kétszeresen is üres kézzel jöhetett haza, hiszen pont nélkül maradt, és egy félidő helyett csupán 20 percen át volt a pályán egy 20 év alatti játékosa, Bényei, a másik tizenéves, Jurek csak a kispadot koptatta.