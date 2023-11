A piros-fehérek múlt szombati, a Fehérvár FC elleni, idegenbeli 4-0-s vereséget hozott mérkőzésének kezdőjéből hatan hiányoztak, Odyntsov, Gera, Stephen, Pernambuco és Pozeg Vancas a rotáció jegyében a kispadra került, Bárdos pedig ezúttal nem volt keretben. Ezek miatt jutott lehetőséghez Sentic, Bokros, Chorbadzhiyski, és a négy nappal ezelőtti meccsen becserélt Farkas D., Lukács D. és Holdampf. Érdekesség, hogy a Székesfehérváron kiállított Szatmári és Farkas D. is kezdőként kapott bizalmat, illetve, hogy másfél hónap után, sérülését követően keretbe, a cserék közé került Feuillassier.

Vendég gólok

A meccs úgy kezdődött, hogy a hazaiak 4-5-1-es felállásban kettős védőfalat húztak a kapujuk elé, amit a 11. percben horpasztott be a 4-2-3-1-et játszó Diósgyőr, miután Lukács D. jobbról érkező beadását Klimovich 8 méterről a kapu jobb oldalába fejelte (0-1).

Ezután volt egy rövid időszak, amikor a Siófok megpróbálta eltüntetni a hátrányát, ám egy veszélyes fejesük után ismét a DVTK ragadta magához a kezdeményezést. A piros mezesek birtokolták többet a labdát, és Lukács D. volt az, aki megduplázhatta volna a vendégek előnyét, ám előbb a kapusba lőtt, valamivel később pedig labdavezetés helyett passzolni próbált. Az első félidő végén Holdampfnak volt egy nagy gólszerzési lehetősége, aminél Winter védett, majd a játékrész utolsó másodpercében Bokros passza után Edomwonyi fordult kapura, és 15 méterről a kapu bal oldalába lőtt (0-2). Érdekesség, hogy annyira utolsó másodperces volt ez a találat, hogy a 45. perc letelte után a játékvezető a gólt kötelezően követő középkezdést sem tartotta érdemlegesnek elvégeztetni.

A második félidőből alig telt el pár perc, amikor váratlanul szépített a Siófok, az 51. percben Schildkraut a 16-os bal sarkáról ívelt a hosszú felső sarokba (1-2).

Ez a találat meghozta a hazaiak játékkedvét, sokkal jobban igyekeztek az egy, egy elleni párharcokban, és egyre többet tartózkodtak a diósgyőriek térfelén. A 60. percben egy hajszál hiányzott az egyenlítésükhöz, Schildkraut lövésénél Sentic kapus a kapufát is igénybe vette a mentésnél. Ezt követően a vendégek szakvezetője előbb egy hármas cserét vetett be, majd rövid idő alatt mind az öt változtatási lehetőségét kihasználta, és arra terelgette volna a történéseket, hogy a DVTK támadójátéka aktívabb legyen. Obounet volt az, akiben volt dinamika a friss erők közül, egy kapufát is összehozott, de mégsem ő, hanem Bényei zárta le a nyitott kérdést, a meccset, a 88. percben Pernambuco passza után 15 méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt (1-3).

Ez a találat a gólöröm mellett a továbbjutás megünneplésére is okot adott a 200 fős DVTK szurkolótábor számára.