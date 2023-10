Jelenleg a harmadik helyen áll a bajnoki ponttáblázaton a Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt páros. Az idei magyar bajnokságban ugyan előrébb már nem tudnak végezni, de hátrébb sem szeretnének. Éppen ezért neveztek be a szezonzáró IV. Rally Hungary-ra, amelyet az előttünk álló hétvégén bonyolítanak le. A legújabb fejlesztésű SKODA Fabia RS Rally2 versenyautójuknak fekszenek a csúszós zempléni pályák, a pilóta bízik benne, hogy egy jó autózással megőrizhetik dobogós helyüket.

- A harmadik helyen állunk és igazából ennél már csak rosszabb év végi helyezést tudunk elérni, jobbat nem. Többen is jönnek mögöttünk, a dobogón kell végezni a szezonzárón, hogy biztosan megőrizzük a jelenlegi pozíciónkat. - mondta Velenczei Ádám a nyíregyházi központú futam előtt. - Nekünk és a partnereinknek is fontos ez a dobogó. A magyar ralibajnokság évről évre erősebb és bízunk benne, hogy a következő szezonban előrébb fogunk tudni majd lépni.

Az ERC után

A páros csak és kimondottan a hazai szereplésre koncentrál, ezért nem az ERC mezőnyben, hanem utánuk érkeznek majd a versenypályákra. A besorolás így nem a legjobb lesz a Skodás egység számára.

- Szerettük volna megmérettetni magunkat, összehasonlítani a teljesítményünket az ERC elejével, de végül nem neveztünk az EB-re - erősítette meg Velenczei Ádám. - Emiatt egy kicsit nehezebb a dolgunk, mint a korábbi futamokon volt. A magyar mezőny eleje ugyanis benevezett a nemzetközi sorozatra, ezáltal ők előrébb indulnak majd, mint mi.

A pécsi futam óta egy cseh csapat, az ORSÁK Rally Sport biztosítja Ádámék számára a technikai hátteret és a legújabb SKODA Fabia RS Rally2 versenyautót. A közös munka pedig egyre szorosabb.

- Egyre közelebb kerülünk egymáshoz a kocsival. Ezért is örülök, hogy végül az indulás mellett döntöttünk, hiszen mehetünk most is több mint 180 versenykilométert mehetünk vele. Talán ezeken a csúszósabb, erdei szakaszokon van egy kis előnye a régi kocsihoz képest. A csapatnak jó beállításai vannak ilyen pályákra, ezért velünk együtt ők is bíznak egy jó eredményben.