– A 750 méteres úszás után Csongor fiam a harmadik helyen indulhatott el, hogy magához vegye kerékpárját – mondta Lehmann Tibor, aki a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökeként is tevékenykedik. – Végig jól mozgott a 20 kilométeres, nagyon komoly tempóval kísért kerékpározás során, olyannyira, hogy az első helyen váltott és ment ki a futópályára, ahol 5 kilométer várt a sportolókra. Az első emelkedőnél, úgy 1 kilométernél megtört a lendülete, elfogyott egy kicsit, onnantól kezdve pedig már nem volt visszaút. A győztes portugál fiút leszámítva alaposan borult a papírforma. Kiss Gergely sajnos nem tudott felzárkózni a kerékpározás során, ami a helyezésén is meglátszott. Róma nagyon jó világkupa-helyszínként mutatkozott be, miközben megtanította velünk, hogy a pályáit mindenkinek tisztelnie kell.

Mindig lehet jobbnak lenni

A 2024-es párizsi nyári ötkarikás játékok kvalifikációs listáján a 8., a világranglistán pedig a 9., a magyarok közül jelenleg legmagasabban rangsorolt Lehmann Csongornak egy hónapon belül ez volt a harmadik rendkívül erős fellépése.

– Jó erőben, jó formában éreztem magam, de a futásra elfáradtam egy kicsit, van ilyen, nem vagyunk gépek – fogalmazott az U23-as világbajnok Lehmann Csongor. – Ezt bizonyítja az is, hogy jó néhány világbajnoki széria versenysorozat (WTCS) dobogós sportoló is a közel 60 fős mezőny második felében végzett. Édesapámmal értékeltük a versenyt, nem vagyunk teljesen elégedetlenek. Meg van az újabb motiváció: mindig lehet jobbnak lenni!