Újpest TE – DVTK Jegesmedvék(Budapest, kedd, 18.00)

Steve Kasper, a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője: – Pénteken este a Gyergyói HK elleni meccsen nyújtottuk az eddigi legjobb teljesítményünket. Egy nagyon jó csapatot sikerült legyőznünk, ellenfelünk sok nehézséget okozott nekünk. Az első harmad nagyon kiegyenlített volt, riválisunk nagyon jól játszott a második harmad első hét-nyolc percében, de a mi srácaink kitartottak. Felvettük a harcot és megnyertük az egy-egy elleni párharcokat. Ezt követően a meccs a mi javunkra fordult. Igazi csapatmunka volt, mindenki kivette a részét a győzelemből. Sok fiatal játékosunk van az akadémiáról, és vannak olyan hokistáink, akiknek még új ez a liga, ezért már most büszke vagyok erre a gárdára. Kedden azzal az Újpesttel játszunk, amellyel kétszer is találkoztunk a felkészülési időszakban. Kétszer is ők nyertek de ezekből a meccsekből sok következtetést nem lehet levonni. Teljesen más sorokkal és más célokkal léptek jégre a csapatok, de az biztos hogy az ellenfelünk egy kompakt, jól összerakott alakulat. Bízunk benne, hogy a címvédő elleni pénteki győzelem olyan lendületet ad a nekünk, aminek köszönhetően idegenben is sikeresek leszünk. Egy hiányzónk lesz: Tyler Barrow nem áll rendelkezésünkre, rajta kívül azonban várhatóan mindenki bevethető lesz.