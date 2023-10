A női kosárlabda Euroliga A-csoport 3. fordulójában, szerdán este Beretta Famila Schio – DVTK Hun-Therm mérkőzést rendeztek. Az olaszországi meccsen két veretlen gárda csapott össze, a Diósgyőr Schio városában sem maradt szurkolók nélkül, valamivel több, mint egy tucat piros-fehér drukker szorított a lelátón a vendégeknek.

A kezdés után Parks sima akciógólja után Verona vert be egy hármast (5-0), majd Garbin következett, aki egymaga hozta össze a 2+3-at, aztán a 6. percben Aho N. palánk alólijával már a DVTK-nál volt az előny (5-7). A folytatásban újabb magyar találat született, ám ezzel az olaszok gazdagodtak, a Schiót erősítő Juhász Dorka talált be. 10-10-nél pedig a diósgyőriek korábbi játékosa, a klasszis Guirantes iratkozott fel a gólszerzők közé, rögtön egy hármassal. A hazaiak meglehetősen pontatlanul dobtak, viszont azzal meccsben voltak (15-14), hogy több lepattanót szereztek, Juhász egymaga ötöt szedett össze 10 perc alatt. Ám a negyed végén két betöréses kosarat értek el a vendégek, és így a DVTK állt jobban (15-18).

A második menet elején hárompontosokkal kísérletezett a Diósgyőr, de öt távoli dobás is célt tévesztett, és ha nem lett volna jó a védőmunka, akkor a hazaiak változtathattak volna az eredményen. A gólszegénységre jellemző, hogy 5 perc alatt mindkét oldalon egy-egy találat született, a pirosak részéről Tadic centerhelyről állította vissza a hárompontos fórt. Aztán Garbin volt az aki végre triplát jegyzett, csapata hetedik ilyen próbálkozásából a negyedben, majd miután Jovanovic begyűrt egy tempódobást, időt kért a Schio (19-25). Parks trojkájával kapaszkodtak az olaszok, akik hirtelen két akciógólt is összehoztak, emiatt Völgyi edző kért szünetet (24-27). Hiába, mert Parksra ez nem volt hatással (26-27).

Jó védekezés

A meccs 23. percében Lelik csapata 16. távoli dobásából a harmadik hármast küldte a gyűrűbe, de a következő már nem ment be neki, ahogy Aho N.-nek sem. Mivel palánk alatt jó minősége volt a Schiónak, így kinti dobásokkal próbált eredményes lenni a Diósgyőr, de ez nem igazán sikerült. Aztán amikor a 27. minutában Kányási csapata 20. triplakísérlete közül a negyediket célba érkeztette, kellett az idő az olaszoknak (32-37). Ez jót tett nekik, a pirosak a negyed hajrájában többször is eladták a labdát, ez is kellett ahhoz, hogy a Schio feljöjjön (37-38).

A felkeményedett csatában Garbin hármasa szabott gátat az olaszok lendületének (41-43), és mivel a sokat faultoló hazaiak öt perc alatt összeszedték az ötödik csapat személyit, így a DVTK büntetőkből növelhette előnyét. Nem sokkal később a DVTK-nak is meglett az öt fault, de aztán Lelik bevert egy demoralizáló gólt, 191 másodperccel a vége előtt pedig az olaszok időt kértek (43-49). A hajrában Parks és Sottana is hármast jegyzett, de az utolsó perc diósgyőri előnyről indult, ráadásul Grigalauskyte bevert egy centergólt (49-53). Amire Guirantes válaszolt egy hármassal. Az idegek csatájában Lelik értékesített két büntetőt, 17 szekundum volt hátra ekkor. Aztán az olaszok eladták a labdát, közben fautoltak, és ez végzetesnek bizonyult számukra.

A DVTK Hun-Therm – elsősorban kiváló védekezésének köszönhetően – ismét óriási bravúrt ért el, újabb idegenbeli győzelmével megőrizte veretlenségét.

Beretta Famila Schio (olasz) – DVTK Hun-Therm 55-59 (15-18, 11-9, 11-11, 18-21)

Schio, 400 néző. V.: Perlic (horvát), Ignatiou (ciprusi), Cavar (bosnyák).

Beretta Famila Schio: GUIRANTES 15/9, VERONA 8/6, Parks 10/6, Juhász 2, Keys 2. Csere: Sottana 8/6, Reisingerova 8, Bestagno 2, Crippa, Penna. Vezetőedző: Georgios Dikaioulakos

DVTK Hun-Therm: Aho N. 8, Charles 7, LELIK 13/3, Jovanovic 7, GARBIN 11/9. Csere: Grigalauskyte 4, Kányási 3/3, TADIC 6. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Völgyi Péter: – Óriási erő van ebben a csapatban! Bár szoros volt ez a mérkőzés, de közel hetven százalékban mi irányítottuk a játékot. Ez a Schio még összeszokóban van, ettől függetlenül ez egy hatalmas dolog, hogy tudtunk itt győzni. Bennünk volt a tavalyi itteni vereség emléke, be akartuk bizonyítani, hogy igenis tudunk itt nyerni. Extra dobóteljesítmény ma nem jött ugyan, de extra küzdelem és védekezés igen, ennek köszönhetően tudtunk ma nyerni.