A női élvonalbeli röplabda-bajnokságban, az Extraligában vasárnap este hazai pályán debütált a 2023/2024-es szezonban a DVTK Ongropack együttese. A piros-fehérek a Szent Benedek RA csapatát látták vendégül, de csak három légióssal, ugyanis Vita Orlic már nem volt a piros-fehérek keretében. A hírek szerint a horvát center helyére nemsokára új külföldi röplabdázó érkezhet.

Az ütések ültek itt is, ott is az első szett elején, a fogadásokban is igyekezett pontos lenni mind a két csapat (7-7). Egri nyitása remek volt, kettővel vezetett a DVTK (9-7), ami korán elolvadt, mert volt egy kis meg nem értés. Az izlandi légiós feladó, Einarsdóttir is jól nyitott, aztán vendég out-nál, 14-11-nél időre volt szükségük a dunántúliaknak. Pérezék hamar feljöttek ismét egálra, mi több, át is vették a vezetést. A szélen, Pérezt nem tudta tartani a DVTK, olyan magasan dolgozott, de a házigazdának is meg voltak a maga fegyverei (16-16). Két pont ,,elment”, Németh Szabolcs szólt közbe, megelőzve a nagyobb bajt. 17-20-ról kellett hajráznia a Diósgyőrnek, az akarat meg volt, de a fürediek nem engedték, hogy forduljon a kocka (19-25).

A folytatásban

Lelkesen, koncentráltan kezdte a második menetet a DVTK Ongropack (5-0), ami érthetően tetszett a hazai publikumnak. 7-2-nél belenyúlt a történésekbe a vendégek szakvezetője, de tíznél még hárommal ,,ment” a Diósgyőr (10-7). Röviddel később azonban fordult a helyzet, ezért 10-11-nél már Németh Szabolcs mondta el a teendőket. Mezőnyjátékban az SZBRA sokat javult a szett elejéhez képest, a legjobbkor jött Egri hátulról eleresztett bombája. Akadozott a piros-fehérek játéka, 12-16-nál újfent szükséges volt az időkérés. Jovanovicék ekkor kijátszottak szépen labdákat, jól is ütöttek, jöttek feljebb, ám a látogatók is csinálták a dolgaikat (15-20). Soknak tűnt ezen hátrány, volt két vitatott pont is, amit reklamáltak a házigazdák, akik minden követ megmozgattak, 20-23-nál szünetre kényszerítve a füredieket. A küzdelem remek volt, ám ezen játékrész is a vendégeké lett (21-25).

A harmadik szett kezdeti szakasza egyenlő volt (5-5), hajtotta csapatát a közönség, ők is magukat, hátha meg lehet csípni legalább egy játszmát. Felváltva születtek az egységek (11-11), Jovanovic volt ekkor a mezőny legeredményesebbje (15 pont). 13-15-nél kellett egy szusszanásnyi szünet a DVTK-nak, 14-18 pedig megint. A végjátékra ismételten csupán annyi feladata maradt a Balatonfürednek, hogy megtartsa a fórját, ami nem volt nehéz feladat ().

Diósgyőri VTK Ongropack – Szent Benedek RA 0:3 (-19, -21, -16) Diósgyőr, 252 néző. V.: Sík, Vigh. DVTK: Einarsdóttir 4, Kiss E. 1, Skoric 8, Egri K. 6, Hollósi 1, Jovanovic 15. Csere: Kundrák (liberó), Hegyi, Horváth 1, Kalmár, Egri B. 1. Vezetőedző: Németh Szabolcs. SZBRA: Berkó 3, Szerényi 8, Wojcik 8, Nacsa-Pekárik 8, Castero 9, Pérez 13. Csere: Fáth (liberó), Nagy (liberó), Gatard 4, Kobaidze 6, Szakály. Vezetőedző: Kristian Mihailov. Németh Szabolcs: - A Füred ma úgy nyert 3:0-ra, hogy maradt bennünk, azt nem tudom, hogy bennük maradt-e. Voltak olyan részek, amikkel elégedett lehetek, de csapat szinten van még min javítanunk. Dolgozunk tovább, egy fiatal, fejlődő csapat vagyunk. Kristian Mihailov: - Nem érdekes, hogy ki az ellenfél, a magyar bajnokságban nagyon erős ellenfelek vannak, mindenki ellen maximálisan fel kell készülni, mi ezt tettük. Boldog vagyok, hogy 3:0-ra tudtunk most nyerni, de meccsről-meccsre javulnunk kell.