Nagyszerű teljesítményt nyújtott és sikerrel teljesítette a Kecelen megrendezett amatőr autocross versenyt a KapKodók Rally Team együttese. A borsodi sportemberekből, a szakág elkötelezett híveiből álló csapat az egy évvel korábbi tapasztalatokat felhasználva vágott neki az idei kihívásnak. A nemzetközi viadalra öt országból közel hatvan csapat nevezett, több mint három - és félszázan vettek részt a rangos eseményen. Riválisokban tehát bővelkedett a hétvége, a feladat pedig mindenki előtt adott volt. A lehető legtöbb kört kellett teljesíteni a lehető legkevesebb szereléssel és értelemszerűen hibával.

Jól felkészültek

– Eleve csak öt fővel neveztünk a versenyre, ami magával hozta a többiekhez képest eltérő versenytaktikát - tekintett vissza Pozsgai Viktor, a csapat tagja, Zubogy település polgármestere. - Igyekeztünk jól felkészített autóval, megfelelő gumiválasztással és jó kommunikációval meglepetést okozni. Az előzetes elgondolásunk természetesen titkos volt, hiszen éreztük, hogy ez adhat némi előnyt számunkra a többi résztvevővel szemben.

Összesen tízen

A versenysorozat fennállása alatt sokat fejlődtek a résztvevő csapatok, így már az érkezéskor elkezdődött a boksz séta, az esélyek latolgatása. A versenyzők igyekeztek minél több információt megtudni mindenről. Akár a többiek taktikájáról is. Szűken véve a Kapkodók Rally Team-et öten alkották, de a csapat munkáját további öt fő segítette, akik ugyancsak borsodi gyökerekkel rendelkeznek. Ők a szervízkiállásoknál vagy az élő rádiós kapcsolattartás során vették ki a részüket a munkából, a sikerből.

– A pálya állapota folyamatosan romlott, de a versenyzők folyamatosan gyorsultak egészen sötétedésig. Ott viszont elindult egy végeláthatatlan futómű cunami, ami a műszaki mentés miatt nagyon sok és hosszú sárga lámpás időszakokat eredményezett - folytatta Pozsgai Viktor. - Ekkor azonban sikerült magunkat átrágni a mezőnyön és szépen lassan felkapaszkodni a harmadik helyre. Innentől kezdve pedig minden megtett kör közelebb vitt minket a dobogós helyezéshez. A sofőrcseréket igyekeztünk jól elosztani és a tankolásokat is előre eltervezni. Szokatlan volt a helyzet, mert ilyen előkelő helyen még soha nem álltunk. Volt időszak, amikor a vezetést is átvettük, hogy de egy defekt kiparancsolt minket a depóba. A végén voltak nehézségeink, de így is behoztuk az Opel Astrát a harmadik helyre. Természetesen nagyon boldogok és büszkék voltunk.

Szoros élmezőny

A 24 Hours of Racing egyébként az élmezőnyben rendkívül szoros befutót hozott. Az első három csapat között ugyanis az egynapos száguldás után csupán három kör különbség alakult ki. A Kapkodóknak nem sok hiányzott a még nagyobb bravúrhoz, de összességében így is jócskán felülmúlták az előzetes terveket.

A 24 Hours of Racing (Kecel) végeredménye

Mi Mint Team (Opel Astra F) 836 kör Racingcar Autószervíz (BMW 323 ti) 834 KapKodók Rally Team (Opel Astra G OPC)

A Kapkodók Rally Team tagjai

Elek Attila, Pozsgai Gergely, Pozsgai Viktor, Kovács Krisztián, Ondreák Péter, Elek Mátyás, Pozsgai Marcell, Éles László, Éles Sebestyén, Éles Szilárd.