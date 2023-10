Ma 17.45-kor kezdődik a DVTK és az FTC labdarúgó bajnoki összecsapása a Diósgyőri stadionban. A meccsre jegyet kapni már régóta nem lehet, a hazai és a vendégszektorba sem. Ez a meccs a 11. forduló csúcsának számít, szakmailag, és nem utolsósorban azért is, mert a két csapat szurkolói egyaránt kiemeltként tekintenek a mérkőzésre, hiszen ezen a találkozón Magyarország három legnagyobb tábora közül kettő érintett (a harmadik, az Újpest, akik az idei nézettségi adatok alapján a Diósgyőr mögött, a harmadik helyen vannak). Sportszakmai oldalról nézve a listavezető látogat a 4. helyezetthez, és a bajnoki címvédő zöld-fehérek a találkozó esélyei, a két csapat kretének minőségét, piaci értékét tekintve mindenképpen. Ugyanis a mértékadó transfermarkt.com focis weboldal szerint az FTC keretének összértéke 48,2 millió Euró, ami a legmagasabb az NB I mezőnyében, és míg a 2. helyre taksált FC Fehérvárnál ez a szám 11,68 millió, addig az anyagiak terén a 8. helyen található DVTK összértéke mindössze 7,35 millió Euró…

Nincs náluk jobb

Az anyagiakon túl, az sem szól előzetesen a DVTK mellett, hogy egy hete, a Vasas elleni, hazai 2-1-es vereséget hozó felkészülési mérkőzéséről összesen 12 piros-fehér labdarúgó hiányzott.

Közülük hárman azért, mert válogatott meghívót kaptak. A fehérorosz válogatottnál járt Vladislav Klimovich két Európa-bajnoki selejtezőn is pályára lépett néhány napja: a múlt héten csütörtökön a Románia ellen, pályaválasztóként 0-0-ra végződött összecsapáson végig bizalmat kapott, rá három napra, a Svájc elleni, idegenbeli, 3-3-mal zárult mérkőzésen, cserként, 8 perc jutott neki. A gaboni Jérémie Obounet élete első felnőtt válogatott meccsét játszotta. A kedden Portugáliában megrendezett Guinea elleni, 1-1-re végződött barátságos mérkőzésen, a 82. percben, csereként állt be. A magyar U21-es válogatottba meghívót kapott Bényei Ágoston a múlt hét pénteki, Skócia elleni, idegenbeli, 3-1-es vereséggel zárult Eb-csoportselejtezőn nem kapott bizalmat, viszont a keddi, újabb kontinentális selejtezőn, a Belgium U21-es csapata elleni, budapesti összecsapáson, amely 1-0-s vendég sikerrel zárult, végig a pályán volt.Viszont egy hete kilenc játékos egészségügyi okok miatt nem volt bevehető. Nagy kérdés, hogy a már két hete is sérülés miatt mellőzött Danilovic, Edomwonyi, Feuillassier és Kampetsis kvartetthez a múlt héten csatlakozott ötösfogat (Jurina, Pernambuco, Pozeg Vancas, Szatmári, Vallejo) tagjai közül ki tér vissza. Mivel egy ilyen szuper meccsre még holtak is feltámadnak, attól azért nem kell félniük a diósgyőri szurkolóknak, hogy ifi, utánpótlás labdarúgók kerülnek a kezdőbe.

– Az elmúlt két hét legfontosabb feladata az volt, hogy a korábban hiányzó játékosaink közül minél többen visszatérjenek. Láthatta mindenki, hogy a Vasas elleni felkészülési mérkőzésen is sokan hiányoztak a keretből, így igazából ez a hét volt az, amikor végre közösen, nagyobb létszámban tudtunk edzeni, de a válogatott szünet általában így szokott telni – mondta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője, aki az ellenfélről a következőket mondta: – A Ferencváros az elmúlt öt évben bajnok volt, ebben az évadban is ők rúgták a legtöbb gólt és ők kapták a legkevesebbet, kimagaslanak a mezőnyből, jelenleg nincs náluk jobb gárda Magyarországon, de egyik csapat sem legyőzhetetlen. Kiváló játékosállománya van az FTC-nek, de ők is emberek, szeretnénk a pályán eltüntetni a különbséget. Nagy erőpróba vár ránk. Minden szempontból kiemelkedő mérkőzésre számítok, a szurkolók és a játékosok számára is igazi rangadó lesz. Itthon játszunk, mindent el fogunk követni azért, hogy sikeresek legyünk.

Amit tudni kell!

A vasárnap 17.45-kor kezdődő DVTK – FTC NB I-es labdarúgó mérkőzés kapcsán az alábbi időpontok, és miskolci helyszínek érdemelnek figyelmet.

15.30 és 17.15 között: Gyűjtőpont a személygépkocsival az M30-as autópálya déli lehajtójáról, továbbá az északi lehajtójáról visszatereléssel, valamint a 26-os számú főúton Kazincbarcika felől érkező ferencvárosi drukkerek számára, rendőrségi felvezetéssel a stadionhoz juttatás (Škoda autószalon elől)

15.45: Ingyenes meccs előtti programok a DVTK stadion előtt: DJ, ugrálóvár, céllövő kapu, dekázó verseny, mászófal

15.45: A DVTK Stadion kapuinak nyitása, a beléptetés kezdete (a hazai drukkerek sem gyalogosan, sem gépkocsival nem tudják megközelíteni a stadiont a Mónus Illés utca felől, a Penny Market parkolóján keresztül a Diósgyőri Uszoda irányából, a DIGÉP irányából a strekken át, illetve a számozott utcák felül sem lesz biztosított az átjárás DVTK Aréna felé, vagyis csak az Andrássy utca irányából lehet eljutni a belépetőkapukig)

16.17: az első menetrenden túli, rásegítő villamos járat indulása a Tiszai pályaudvarról, a további járatok 16.32-kor, 16.47-kor és 17.02-kor startolnak

16.15: A ferencvárosi szurkolókat szállító személyvonat érkezése (Tiszai pályaudvar)

kb. 17.00: A személyvonattal érkezett ferencvárosi szurkolók különjáratú buszon elszállítása, rendőrségi felvezetéssel, a stadionhoz

17.45: DVTK – FTC NB I-es labdarúgó-mérkőzés (Diósgyőri stadion)

kb. 19.30: A mérkőzés vége, fieszta egyik vagy másik oldalon

kb. 20.00: Menetrenden túli, rásegítő villamos járatok indulása a Tiszai pályaudvar felé (a szurkolói létszámtól függően, igény szerint)

19.45-től: A stadion déli parkolójából a személygépkocsival érkezett ferencvárosi drukkerek rendőrségi felvezetéssel történő kivezetése az M30-as autópályára

kb. 20.00: A személyvonattal érkezett ferencvárosi szurkolók különjáratú buszon elszállítása, rendőrségi felvezetéssel, a pályaudvarra

21.00: A ferencvárosi szurkolókat szállító személyvonat indulása Budapest irányába (Tiszai pályaudvar)

Ezt mondja a rendőrség

A mérkőzéssel kacsolatban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük.

Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy a mintegy 12 ezer fő előtt megrendezésre kerülő mérkőzés, – azzal, hogy ritkaságnak számító technikai telt ház előtt zajlik majd, – mennyiben igényelt más szervező munkát biztosítási, rendvédelmi szempontból, – tekintettel arra is, hogy a vendégszurkolók létszáma kimagasló lesz –, mint egy kisebb, 6-8 ezres látogatottságot hozó mérkőzés, illetve azt is kérdeztük, hogy a mérkőzés napján hány olyan rendőr lesz szolgálatban, akinek a mérkőzéssel kapcsolatban lesz feladata, illetve, hogy a miskolci és megyei rendőri állományon túl lesznek-e jelen a készenlétisektől is rendőrök.

,,A mérkőzést kellő létszámmal biztosítja majd a feladatra vezényelt rendőri állomány. A DVTK-FTC kiemelt biztonsági kockázatú NB I-es labdarúgó mérkőzés, ezért a Miskolci Rendőrkapitányság állományán túl a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Készenléti Rendőrség munkatársai fognak feladatokat ellátni a biztosításban” – közölte a rendőr-főkapitányság.

Érdeklődtünk arról is: szemmel látható, érzékelhető lesz-e a rendőri jelenlét ezen a napon Miskolc városában, amire ezt a választ adták:

,,A nap folyamán Czinege László rendőr dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány az egész vármegye területére fokozott ellenőrzést rendelt el. Ebből kifolyólag nem csak Miskolc város közigazgatási területén és a DVTK stadionban, hanem az egész vármegyében fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani.”

A Miskolcra érkező ferencvárosi drukkerekkel kapcsolatban arról érdeklődtünk, hogy a vonattal közlekedő vendég szurkolók vonulhatnak-e gyalog a stadionig, vagy különjáratú tömegközlekedési eszközökkel utaznak majd a mérkőzés helyszínére, illetve azt kérdeztük, hogy az autóval érkező fővárosi szurkolókat a város határában összegyűjtik-e, hogy rendőri felvezetéssel jussanak el a stadionhoz.

,,A Tiszai pályaudvarra különvonattal érkező vendégszurkolók az erre a célra bevont tömegközlekedési eszközzel, illetve rendőri felvezetéssel érkeznek majd meg a Miskolc, Andrássy út 61. szám alatt található DVTK stadionhoz. A közúton, gépjárművel érkező vendégszurkolók szintén rendőri felvezetéssel fognak eljutni a sportlétesítményhez” – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy összességében mekkora létszámú vendégtáborra számítanak, amivel kapcsolatban ezt írták:

,,A vendégszurkolók számával kapcsolatban nincs pontos információnk, de több mint ezer főre lehet számítani.”

A rendőrségi közleményben egy kérést is megfogalmaztak a hazai, vagyis a DVTK drukkerek számára:

,,Kérünk mindenkit, hogy mindenki időben induljon el a sportrendezvényre, és aki csak teheti, használja a tömegközlekedést!”