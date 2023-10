Az NB II-es BFC Siófok csapatának vendége lesz szerdán 17.00-tól, Magyar Kupa mérkőzésen a Diósgyőri VTK NB I-es együttese. A kupa 4. körében mindkét csapat a sorozat második meccsét játssza, mivel az első- és a másodosztály tagjai csak az előző körben kapcsolódtak be a küzdelmekbe.

A BFC Siófok szeptember 16-án az NB III-as Budaörsi SC otthonában nyert 2-1-re.

Szintén NB III-as gárdát vert ki egy nappal később ugyancsak Budapesten a DVTK: a III. kerületi TVE otthonában nyertek a piros-fehérek, 6-2-re, úgy, hogy 25 perc alatt lerendezték a meccset, hiszen ekkor már 3-0-ra vezettek. Akkor a lehető legerősebb csapattal állhatott ki a Diósgyőr, mert csak egy hét múlva kellett újabb tétmérkőzésen pályára lépniük. Most más a helyzet, a következő meccset három nap múlva, szombaton kell lejátszaniuk, amikor az NB I-ben a Puskás AFC vendégei lesznek. Ez persze nem jelenti azt, hogy tartalékolni akarna Kuznyecov Szergej, a DVTK szakvezetője, aki az egymás után elvesztett három bajnokit követően (az Újpest FC vendégeként 2-0-ra, hazai környezetben a Ferencvárosi TC-től 2-1-re, a Fehérvár FC otthonában 4-0-ra kaptak ki a piros-fehérek) ismét szeretné érezni a győzelem ízét, csapatával együtt.

Persze kérdéses, hogy a sérülések és bajnoki eltiltások miatt (Farkas D.-t és Szatmárit is kiállították szombaton Székesfehérváron) például belső védőnek, Bárdos mellé Chorbadzhiyskit állítja-e a kezdőbe a diósgyőri szakvezető, mert a Puskás ellen aligha lesz más választása, és így jobban ,,összegyógyulhatna” a hátsó alakzat, illetve az sem lehet tudni, hogy néhány peremjátékosnak is bizalmat szavaz-e a rotálásáról kevésbé elhíresült edző, hogy pihentethessen pár labdarúgót a Puskás elleni meccsre, és az alapembereket csak akkor dobja csatába Siófokon, ha a szükség úgy hozza.



Bármi megtörténhet

– A kupamérkőzések mindig nagyon fontosak, hiszen a kupában bármi megtörténhet – jelentette ki Kuznyecov Szergej. – Ez nem közhely, láthattuk már sokszor, hogy egy mérkőzésre minden csapat össze tudja kapni magát, ezért nagyon komolyan vesszük a siófoki találkozót. Egy alacsonyabb osztályban játszó csapat játékosinak mindig nagy lehetőség, hogy megmutassák magukat, ezért biztos, hogy kettőzött erővel fognak küzdeni. Most az a legfontosabb, hogy továbbjussunk, csak ez lebeg a szemünk előtt. Nagyon nagy szükségünk van most egy sikerre. Feltérképeztük a Siófokot, tudjuk, hogy 5-2-3-as rendszerben játszanak, hosszú labdákkal igyekeznek a támadóikat megtalálni és helyzetbe hozni. Nem számítok könnyű meccsre, de küzdeni fogunk a győzelemért.