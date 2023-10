Bánhorváti – Emődi ÁIDSE 1-0 (0-0)

Bánhorváti, 100 néző. V.: Jakab (Nagy G., Forgács).

Bánhorváti: Sándor – Hallgató, Lukács (Kórik), Kazvinszki, Bicskey (Henez), Csilus (Vislohuzov), Kovács Sz., Zsigrai, Szekszárdi (Sikur), Marczis (Tóth L.), Lovasi. Edző: Mátyás József.

Emőd: Bánhegyi – Vörös (Eperjesi), Mikolka, Moroncsik (Nagy S.), Varga, Bernáth (Rémiás), Jakab Sz. (Stipula), Homonnay, Jakab D., Csendom, Fekete. Edző: Vass László.

G.: Kazvinszki.

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Mátyás József: – Több pozitívum is volt a mérkőzésen gondolok itt többek között arra, hogy nem kaptunk gólt, meg voltak a helyzeteink, volt két kapufánk és ha élesebbek és határozottabbak vagyunk a kapu előtt gólokat szerezhettünk volna. De végre tudtunk nyerni 1-0-ra is! Értékes győzelmet arattunk egy jó iramú mérkőzésen egy jó képességű csapat ellen. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy elemi hibákat még mindig tudunk elkövetni.

Vass László: – Le a kalappal a srácok előtt, nagyot küzdöttek, sajnos nem sikerült a gátjainkat átszakító gólt megszerezni. Különböző okok miatt még nem tudtam olyan csapatot összeállítani, amilyet szerettem volna.

Edelény-Borsodszer – BTE Felsőzsolca 2-3 (2-2)

Edelény, 150 néző. V.: Nagy F. (Haraszin, Bense).

Edelény: Vasmán – Jancsurák, Balog (Tomolya), Nadanicsek P. (Lipták), Juhász, Kótai (Nadanicsek J.), Lakatos R., Hegedűs Cs., Kovács G., Hegedűs P. (Táncos), Mészáros Z. Edző: Rákos Attila.

BTE Felsőzsolca: Kupai – Sebestyén, Kupcsik (Szólya), Szárnya, Molnár R., Balogh D., Varga L., Tóth K. (Hopka), Mészáros B., Durst (Lippai), Illés. Edző: Gulyás Dénes.

G.: Kótai, Kupcsik (öngól), ill. Durst, Varga L., Molnár R.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Rákos Attila: – Szív nélkül nincs akarat, akarat nélkül nincs játék. Roppant nehéz a helyzetünk, minden játékosunk gondolkodjon el magában, hova tartozik! Gratulálok a Felsőzsolcának.

Gulyás Dénes: – Kijött, hogy szerdán játszottunk egy nagy iramú mérkőzést, ez a győzelem ma a szív diadala volt. Sok sikert az Edelény csapatának.

Sajóbábonyi VSE – Ózd-Sajóvölgye 0-1 (0-1)

Sajóbábony, 150 néző. V.: Belicza (Bujnóczki, Géresi).

Sajóbábonyi VSE: Gergely – Jónás (Madarász), Rontó, Németh D., Bucsák, Németh B., Szitai, Huszti, Tóth I., Szemere Sz., Tóth T. Elnök: Hronyecz Norbert.

Ózd-Sajóvölgye: Pápai – Szemere N., Mrva, Takács T., Bene (Pogonyi), Pataki (Stefán), Horváth S. (Filkóházi), Havasi, Magyar (Fercsák), Fábián, Zimányi. Játékos-edző: Bene Attila.

G.: Pataki.