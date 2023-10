Hétköznap rendezik meg a honi férfi élvonalbeli röplabda-bajnokság, az Extraliga 2. fordulóját, melynek keretén belül kedden 20 órától Pénzügyőr SE – MEAFC-Miskolc találkozót bonyolítanak le a fővárosiak csarnokában. A tények kedvéért: a hazaiak sikerrel nyitották a pontvadászatot, ugyanis szombaton 3:1-re verték a MAFC-BME-t, míg az egyetemisták a ,,vártnak megfelelően" 3:0-s vereséget szenvedtek az egyik bajnokesélyes, a Fino Kaposvár otthonában.

– Mindenki izgatottan várta a bajnoki nyitányt, hiszen újoncok vagyunk – kezdte Fenyvesi Dániel, a miskolciak húsz esztendős ütője, aki 11 pontot szorgoskodott össze Somogyban. – Illetve mégiscsak a rekordbajnok, Bajnokok Ligája-induló Kaposvár volt az ellenfél, és a meccs első szettjében érezni is lehetett nálunk azt, hogy egy picit feszülten játszunk, történtek hibák, és szervarontások is. A második játszmára megnyugodtunk, jobban működött az alapjátékunk, de az egyik állásban beragadtunk, és akkor elhúzott a Fino, ami meg is pecsételte a sorsunkat. A harmadik felvonásban szinte minden klappolt, volt lendület, a végjátékig előnyben voltunk, azonban a hajrá a Kaposváré volt. Úgy gondolom, volt bennünk annyi, hogy szettet raboljunk, sajnálom, sajnáljuk, hogy nem sikerült. Jómagam próbáltam kihozni azt, ami bennem van, a tizenegy pont egy jó átlag, azért is, mert nem vagyok túl magas, mindössze 180 centiméter, amit súlypontemelkedéssel próbálok kompenzálni. Ehhez viszont extra munka kell, hogy a megfelelő magasságra felugorjak. Ez volt az első extraligás mérkőzésem, nem ment rosszul a játék, de természetesen van még mit csiszolni, van még feljebb.

Sok külföldi elment

Fenyvesi Dániel öt éve, 2018 óta röplabdázik, Szolnokon ismerkedett meg a sportággal, és miután a Tisza-partiak – anyagi okok miatt – nem tudták vállalni az élvonalbeli részvételt, váltott.

– Kapóra jött a MEAFC, Barócsi Ákos szakosztályvezető megkeresése – sorolta. – Végeztem a középiskolában, és most elkezdtem az egyetemet itt, Miskolcon, a Gazdaságtudományi Karon, sportszervező szakon. Úgy érzem, fejlődök, heti hét edzés van, ebből kettő reggelenként. Sokat számít, hogy ott vagyok ezeken is, tudjuk javítani a kapcsolatot cseh légiós feladónkkal, Tomás Kopeckyvel. A keddi mérkőzésünkről annyit: a Pénzügyőr élcsapat volt az utóbbi időben itthon, sok mindent nyertek, ez is izgalmassá teszi a meccset. A nyáron több változás volt náluk, pár külföldi távozott, fiatalodott a keretük. Igyekszünk a legjobb formánkat hozni, a szettnyerésre reális esélyt látok, de akár a találkozót is hozhatjuk. Ezután, vasárnap délután majd vármegyei rangadót vívunk a Vegyésszel, akikkel a felkészülés során volt két felkészülési csatánk. Az elsődleges célunk a bennmaradás elérése, ám – úgy gondoljuk – végezhetünk az első nyolcban. Még csupán húsz éves vagyok, szeretnék valamikor eljutni külföldre, de még van sok dolog, amit meg kell tanulnom. Emellett azt is tudom, hogy a magasságom miatt reális esélyem nincs arra, hogy ütőként legyek idegenlégiós, de liberóként meg tudnám állni a helyem, például azt követően, hogy végeztem az egyetemen. MI