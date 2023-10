A Királyok városában vizitált a labdarúgó NB I első körének záró, 11. fordulójában a Diósgyőri VTK élvonalbeli labdarúgócsapata.

Két változtatás

A házigazda Fehérvár FC eddig méltatlanul szerepelt, hiszen a csapat – amely korábban három bajnoki címet, két Magyar Kupa elsőséget is szerzett, és a nemzetközi kupák mondhatni állandó résztvevője volt – az idei kiírásban gyenge játékot produkált eleddig. Az előző fordulókban aratott két győzelme okán viszont ellépett el a kiesőzónából, és a találkozó előtt a tabella nyolcadik helyét foglalta el, 11 ponttal. A hazaiak mestere, Bartosz Grzelak ezúttal nem számíthatott a sérült Fiolára, Hangyára és Petőre, ráadásul Kalmár játékára sem kerülhetett sor, térdsérülése miatt, ám a többi játékosa hadra fogható volt, éppen ezért abban bízott, hogy három pontot szerezve megindulnak felfelé a tabellán, a régi Vidit idézve. A túloldalon Kuznyecov Szergej Feuillassier sérülése miatt bosszankodott, ugyanakkor Vallejo felépült, és mindjárt a kezdőben is találta magát, ahogy Acolatse is, Lukács D. és Holdampf pedig kikerült a kezdőből. A két vereség – Újpest 0-2, FTC 1-2 – után mindenképpen abban a reményben küldte pályára fiait a diósgyőri edző, hogy győztesen jönnek majd le a Sóstói stadion gyepéről.

Két hazai gól

A kezdő sípszó előtt leszakadt az ég Fehérvárott, ahol a tapogatózó percekben arra figyelhettünk fel, hogy az előre megadott 4-4-2-es felállás helyett ötvédősre váltottak a hazaiak. A fehérváriak előtt adódott az első lehetőség, ám Schön az oldalhálót találta telibe, míg a másik oldalon Acolatse került volna helyzetbe, ám a videóbírós elemzés sem talált kivetnivalót az egyik piros-kék védő lökésében. Bognár játékvezető viszont abban igen, hogy a hazai drukkerhad füstfelhőbe öltöztette a pályát, több percig pauzára kényszerítve a csapatokat. Fertályóra múltán – miközben előtte és utána Tóth B. védett két alkalommal is bravúrosan Acolaste és Pernambuco lövéseit követően – Gera színesítette a játékot, sárgát kapott Kodro felrúgásáért. Mindkét fél felvállalta a támadó játékot, hol itt, hol ott alakult ki lehetőség, vagy éppen sarokrúgás. A 29. percben ismét Acolatse dolgoztatta meg Tóth B. kapust, majd Schön szállt bele Gerába, de először nem ő, hanem a reklamáló hálóőr kapott sárgát, aztán a fehérvári középpályás is megkapta a megérdemelt lapot. Lüktető volt a játék, mindkét csapat igyekezett mielőbb a másik kapuja közelébe kerülni, ezért is élvezetes volt a mérkőzés, csak éppen a foci sava-borsa, a gól hiányzott. Egészen a 42. percig, amikor a dán Christensen 12 méterről, három védő között visszalőtte a rövid alsóba a labdát, megszerezve első fehérvári gólját. És, ha egy üzlet beindul! Katona szerzett vissza egy már elvesztett labdát, lőtt, Odynsov védett, ám középre ütötte vissza a bőrgolyót, amelyet Kodro vágott a hálóba, 2-0. Nem volt benne a meccsben ez az eredmény, de míg a diósgyőriek helyzetek sokaságát hagyták ki – vagy éppen Tóth B. védett bravúrral –, addig a vendéglátók éltek a lehetőségeikkel, és kétgólos vezetésre tettek szert.

Kiállítások

A szünetben hármat is cserélt a diósgyőriek mestere, Gerát, Klimovichot és Edomwonyit hozta le, helyettük Farkas D., Holdampf és Kampetsis folytathatta. Azonnal támadólag lépett fel a vendégcsapat – amely feljebb tolta védekezését is –, Tóth B. azonban ezúttal is a helyén volt, és bravúrral mentett. A csapatot elkísérő diósgyőri drukkerek a 0-2 ellenére is rendületlenül biztatták az övéiket, néha túl is harsogták a hazaiakat, ám sokáig csak annyit ért a buzdításuk, hogy Permanbuco fejesét kellett bravúrral védenie a hazai kapusnak. Azt sajnos, látni lehetett, a cserék sem hozták meg a várt eredményt, meddő volt a DVTK enyhe fölénye, sőt, akár el is dönthette volna a meccset a hazai alakulat. És ebben segítségükre volt a vendégcsapat is, hiszen Farkas D. alig több mint 20 perc után a kiállíttatta magát, mondhatni megpecsételve ily módon a Diósgyőr sorsát. El is vesztették a fejüket a diósgyőri szimpatizánsok, egy hazai szögletnél pénzérmék, söröspoharak, majd egy petárda is berepült soraikból a pályára, a csapatkapitány Holdampfnak kellett békítenie a tábort. A szélről belőtt labdákhoz nem fértek oda a középen lévők, vagy a fehérvári kapusban akadtak el ezek a próbálkozások. A diósgyőriek a létszámhátrány ellenére is igyekeztek gólt szerezni, ily módon fellazult a védelem, amit kihasználtak a házigazdák. És, hogy a sorminta folytatódjon, ismét Tóth B. védett bravúrosan, míg a másik oldalon az éppen beállt Kastrati eldöntötte a három pont sorsát, Katona labdáját tekerte a bal alsóba. De nem állt le a hazai gárda, pillanatok múlva Kodro második gólját szerezte Christensen átadásából. Először kapott négy gólt a vasgyári gárda, és lesz dolga Kuznyecov mesternek, hogy e három vereség után talpra állítsa együttesét. A DVTK ugyan jó ideig sikeresen támadta a hazaiak kapuját, a védőmunkája is megfelelő volt, ám az első félidő végén kapott gólok, majd a második félidei, nem igazán jó játéka súlyos vereséghez vezetett. Ami nem volt benne ebben a meccsben, de a focit gólokra játsszák. Ezeket pedig ezúttal csak a vendéglátók szerezték, így megérdemelten tartották otthon a három bajnoki pontot.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Fehérvár FC – Diósgyőri VTK 4-0 (2-0)

Székesfehérvár, 3111 néző. V.: Bognár T. (Szalai B., Szécsényi).

Fehérvár FC: Tóth B. (8) – Bese (6), Csongvai (6), Serafimov (5), Gergényi (5), Schön (6) – Katona M (7), Flores (5), Christensen (6) – Szabó L. (5), Kodro (7). Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

Diósgyőri VTK: Odyntsov (5) – Gera (5), Szatmári (6-2=4), Bárdos (5), Stephen (5) – Klimovich (4), Vallejo (5) – Pernambuco (5), Pozeg Vancas (6), Acolatse (5) – Edomwonyi (5). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Csere: Gera helyett Farkas D. (1) a 46., Klimovich helyett Holdampf (5) a 46., Edomwonyi helyett Kampetsis (4) a 46., Pernambuco helyett Jurek (-) a 67., Acolaste helyett Lukács D. (-) a 67., Szabó L. helyett Kastrati (-) a 78., Katona helyett Pinto (-) a 83., Schön helyett Berki (-) a 87., Kodro helyett Karamoko a 87., Gergényi helyett Spandler a 87. percben.

Sárga lap: Gera a 16., Schön a 32., Tóth B. a 32., Szatmári Cs. 45+7., Farkas D. az 51., Acolatse a 60., Kampetsis a 70. percben.

Kiállítva: Farkas D. a 69. percben, Szatmári Cs. a 86. percben.

Gólszerző: Christensen (1-0) a 42., Kodro (2-0) a 45+1., Kastrati (3-0) a 82., Kodro (4-0) a 84. percben. Percek, események

42. perc: Fehérvári támadás végén, a jobb oldalon Christensen kapott labdát, befelé húzott, majd 12 méterről visszahúzta ballal a bőrgolyót, ami lövése után a bal alsó sarokban landolt, 1-0.

45+1. perc: A diósgyőri térfélen veszett labdát Katona, de visszaszerezte azt, és kapura tüzelt. Odyntsov védett, ám középre ütötte a labdát, amelyet Kodro egyből a kapuba vágott, 2-0.

70. perc: Farkas D. ütötte el Florest, emiatt megkapta a második sárgáját, és a pirosat is, 10 főre fogyatkozott a DVTK.

82. perc: Katona indításával ugrott ki Kastrati, aki 10 méterről a bal alsóba csavart, 3-0.

84. perc: Christensen a jobb oldalon Kodróhoz játszott, aki az ötös sarkáról lőtt a jobb alsó sarokba, 4-0.

86. perc: Szatmári talpalta le Florest, sárga lapot érően, és mivel a diósgyőri védőnek már volt ilyen figyelmeztetése, a piros is előkerült, 9 főre csökkent a DVTK létszáma.