– Az elmúlt két évben bejártuk Magyarországot, mintegy 40 ezer kilométert tettünk meg segítőmmel, azért hogy a lehető legjobban feltérképezzük azokat a magyar játékosokat, akik érdemesek lehetnek a válogatott mez viselésére – kezdte Marco Rossi. – Természetesen idegenlégiósainkat is figyeljük, legtöbbször tévén keresztül, de külföldön ők olyan magas szintű bajnokságokban játszanak, hogy azt a magyar bajnokság – már bocsánat – meg sem közelíti. A 26-os keretből 12-en játszanak Magyarországon, ugyanakkor szeretnénk minél többeket meghívni, akik érdemesek arra. A Diósgyőr nagyon fontos része a magyar labdarúgásnak, modern foci játszik, a középpályája és a csatárosa szerintem rendben van, talán a védőmunkán kell még fejleszteni. Számomra Gera Dániel és Lukács Dániel volt a kiemelkedő játékos, de másokat is figyelünk, neveket egyelőre azonban nem mondanék. Előfordul, hogy mint most is, több játékosok hiányzik a középpályáról, sérülés, betegség vagy éppen kevés játék miatt. Ezért is külön figyelemmel kísérjük azokat a játékosokat, akik helyettesíteni tudnánk a maródiakat. Így került be az MTK-s Kata is, de mindenki előtt nyitva áll a válogatott ajtaja, a hozzáállásán, küzdeni tudásán, teljesítményén múlik, hogy ki kerül be a keretbe. Példaként Szoboszlait állítanám a labdarúgók elé, és nem csak azért, mert manapság a külföldi sajtó is vele van tele, hiszen azt, hogy idáig eljutott, hogy vérbeli topjátékos lett, a hozzáállásának, a küzdeni tudásunk, akaratának köszönheti. S ha ilyen játékosokat látunk, az bizton számíthat a meghívásunkra.

Marco Rossi (jobbra) a vasárnapi meccset a DVTK-t működtető gazdasági társaság többségi tulajdonosának, Magyar Mátyásnak (középen) és a cég ügyvezetőjének, Sántha Gergelynek a társaságában nézte Fotó: Horváth Csongor

