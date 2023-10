A múlt hét végén letudta az egyik, ha nem a legjobban várt őszi találkozóját a Diósgyőri VTK NB I-es csapata. A piros-fehérek az évek óta egyeduralkodó, és költségvetés tekintetében jóval jobban álló Ferencvárost fogadták az Andrássy úton, és 12 178 néző előtt 2-1-es vereséget szenvedtek. Kuznyecov Szergej vezetőedző gárdája 15 nappal korábban, az Újpest FC vendégeként, a Szusza Ferenc Stadionban is két találatot kapott, amikre akkor nem tudott válaszolni (0-2). A DVTK ebben a szezonban még nem szaladt bele egymás után két fiaskóba, hiszen ezt megelőzően még az első körben kapott ki a Puskás Akadémiától (0-1), majd a hatodik fordulóban a Hungária körúton az MTK-tól (1-2). A statisztikában egészen a tavalyi, NB II-es szezonig kellett visszalapozni, hogy egymást követő két diósgyőri vereséget találjunk: az 1. fordulóban a Siófok fektette kétvállra Szatmáriékat (0-1), majd a 2. fordulóban a Soroksár nyert 2-1-re Bárdosék pályaválasztása mellett. Mindehhez azt is hozzá kell tenni, hogy akkor még Dragan Vukmir irányította vezetőedzőként a Diósgyőr szakmai munkáját.

– A legutóbbi mérkőzésen nem minden úgy sikerült, ahogy elterveztük, hiszen egy erős ellenféllel találkoztunk. Sajnáljuk, hogy nem tudtunk pontot vagy pontokat szerezni, de ezek a találkozók is segítik a csapat fejlődését. Sok mindenben sikerült előre lépnünk, bízom benne, hogy a következő meccseken jobbak leszünk – közölte Kuznyecov Szergej.

Komoly ellenfél

A mezőny elérkezik most a pontvadászat egyharmadához, és bár csak játék a számokkal, amennyiben Lukácsék tudnák tartani ezt az ütemet pontszerzés tekintetében, akkor nagy valószínűséggel az első hat között zárnának, zárhatnának a bajnokság végén. De vissza a mostanhoz: a DVTK az élvonal 11. fordulójában szombaton 14.45-től a Sóstói stadionban lép gyepre, a pillanatnyilag tőle 5 ponttal kevesebbet gyűjtő Fehérvár FC vendégeként. Amennyiben ezt a találkozót a pár évvel ezelőtti ,,szemüvegen" keresztül szemlélnénk, akkor szinte bizonyosan fehérvári sikerre kellene fogadni, ám a közelmúltban névszponzorát vesztett, és az előző szezonban éppen csak bennmaradt ,,Vidi" ellen igencsak jó esélyei vannak a vendégeknek pontjaik gyarapítására.

– Az OTP Bank Liga – főleg ebben a szezonban – nagyon érdekes bajnokság, a csapatok nagy része hasonló minőséget képvisel és túlzás nélkül minden megtörténhet egy mérkőzésen belül. Bárki le tud győzni bárkit – tette hozzá Kuznyecov Szergej. – A Fehérvár is komoly ellenfél, akik minőségi játékosokkal rendelkeznek, bár korábban hullámzó volt a teljesítményük, az utóbbi időben stabilizálni tudták a védekezésüket, nagyon veszélyesek a védekezésből támadásba való átmenetekben és rendkívül eredményesek pontrúgásokból és távoli lövésekből. Két csatárral játszik az ellenfelünk, 5-3-2-es rendszerben és gyorsan kihasználják az üres területeket. Ezúttal is fontos lesz, hogy ki szerzi az első gólt és ki tudja ez után irányítani a játékot, de mint szinte minden találkozón, most is az apró részletek fognak dönteni. Két vereség után nem lehet más a célunk, mint a három pont begyűjtése, ezzel a céllal utazunk Székesfehérvárra. Ég bennünk a győzelmi vágy. A ránk jellemző módon szeretnénk a saját játékunkat játszani, és igyekezni fogunk, hogy az akaratunkat ráerőltessük az ellenfelünkre. Remélem, hogy sikeresek leszünk és több góllal tudunk nyerni.

A klub statisztikája szerint a DVTK (illetve elődei révén) összesen 38 mérkőzést vívott meg idáig Fehérváron, a mérleg 8 győzelem, 6 döntetlen, és 24 vereség. Legutóbb 2021. február 20-án nyert a Diósgyőr Sóstón, Gheorghe Grozav három góljával 3-1-re. ÉM