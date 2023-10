A ralit szerető közönség által leginkább várt hétvége következik. Október 6-8-as között rendezik meg a Rally Hungaryt, amely az Európa-bajnoki sorozat záró futama lesz ebben az esztendőben. A viadal központja ezúttal is Nyíregyháza, a gyorsasági szakaszok többségét viszont a Zemplén hegységben bonyolítják le. Az előkészületek már hónapok óta tartanak, most pedig már a célegyenesben vannak. A mezőny gyakorlatilag megérkezett Magyarországra, minden egyes csapat a felkészüléssel van elfoglalva. Így van ezzel Hadik András és Kertész Krisztián is, akik az elmúlt hónapokban nagyszerű eredményeket hoztak a külföldi pályákról. Most azonban szeretnének itthon is bizonyítani.

Ünnep a javából

– A magyar bajnokságban idén semmi nem a terveinknek megfelelően alakult. A pontverseny szempontjából már számít ez a hétvége, de a hazai Európa-bajnoki futamnak szerettünk volna részesei lenni - fogalmazott az indulással kapcsolatban Hadik András. - Ez verseny a szakág számára ünnep, ugyanakkor nagyszerű ellenfelek között indulhatunk, ami szintén nagyon fontos. A Zemplén aszfaltos gyorsasági szakaszai pedig legendásan jók, úgyhogy kellő várakozással tekintünk a háromnapos esemény elé.

Fotó: ME

Hadik András és Kertész Krisztián abszolút értékelésben vezeti a Közép-európai Mitropa Kupát, a Svájcban esedékes szezonzárón azonban nem vesznek részt. A páros és a csapat számára így vélhetően a Rally Hungary lesz a 2023-as esztendő utolsó megmérettetése. A korábbi magyar bajnok éppen ezért szeretné pozitív élménnyel zárni az évadot.

Szép emlékek

– Az eredmények szempontjából valóban markánsan elválik egymástól a hazai és a határokon túl nyújtott teljesítményünk. Nem tudom miért, így alakult - fogalmazott Hadik András. - Ettől függetlenül jó előjelekkel várjuk a Rally Hungaryt, hiszen az elmúlt hetekben-hónapokban nagyon sok sikerélmény ért minket és a csapatot is. A zempléni pályákkal kapcsolatban pedig jó emlékeink vannak. Volt olyan esztendő, hogy az utolsó szakaszon itt lettünk magyar bajnokok, úgyhogy pozitív szemlélettel várjunk a hétvégét. Szerdán még tartottunk egy hosszabb tesztet, ahol az autó apróbb beállításait végeztük el. Kíváncsian várom az időjárást, mert a Zemplénben ez is befolyásoló tényező lehet. Bízom benne, hogy sikerül a lehető legjobban alkalmazkodni a külső körülményekhez.