A női kosárlabda NB I/A csoportjának 4. fordulójában, szombaton 17.00-től, Miskolcon, a DVTK Arénában DVTK Hun-Therm – NKA Universitas Pécs mérkőzést rendeznek. Ez lesz az első keményebb hazai erőpróbája a diósgyőri együttesnek, akik a nemzetközi színtéren a legrangosabb európai kupasorozatban edződnek.

Háromból háromnál tart az Euroliga csoportkörében a DVTK Hun-Therm, az olasz Beretta Famila Schio elleni, szerdai idegenbeli győzelemre (55-59) csak kevesen számítottak. Ezt a bravúrt többek között az utolsó másodpercekben mutatott higgadt, rutinos játékával ért el a piros-fehér gárda. Arról, hogy mennyire szép, és értékes ez a siker, Völgyi Pétert a diósgyőriek szakvezetőjét kérdeztük.

– Komoly siker ez számunkra, hiszen ez volt a második idegenbeli győzelmünk az Euroliga mostani évadjában, ami rengeteget számít a sorozatban, és nem mellékesen mindig nagy eredmény egy topcsapat otthonában győzni – jelentette ki a szakvezető. – Ami miatt különösen értékes nekünk ez a meccs, hogy bennünk volt a tavalyi itteni vereség emléke még, és ezen sikerült túllendülnünk. Igazi csapatként küzdöttünk, ez egy igazi, kollektív győzelem volt, ez teszi igazán különlegessé.

A DVTK Hun-Therm nem csak a kontinentális elit sorozat csoportkörében, hanem a bajnokságban is háromból háromnál tart. Eddig olyan csapatok ellen játszottak, akik vélhetően nem az érmekért harcolnak majd, így az első jelentős erőpróba ezen a fronton a Pécs elleni összecsapás lesz. Ezzel kapcsolatban azt kérdeztük a piros-fehérek trénerétől, hogy mennyire erős, jó csapat a Pécs, mik az erényeik, mire kell figyelniük.

– Egy, az Európa Kupában is szereplő ellenfél következik – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Sok változáson esett át a csapat, egy relatíve fiatal kerettel vágtak neki idén a bajnokságnak, lendületesek és éhesek a sikerre. A pécsiek légiósait jól ismerjük, hiszen többségük játszott már Magyarországon. Leginkább arra kell figyelnünk, hogy a lendületességüket sikerüljön tompítani. Ez nem lesz egyszerű feladat, mert nem leszünk frissek az olasz túrát követően, de hazai pályán mindent megteszünk a siker érdekében. Ez a mérkőzés kiemelten fontos a számunkra, hiszen az alapszakasz-helyezések szempontjából sorsdöntő lehet egy egymás elleni rangadó.

A pécsiek az évad eddigi eredményei alapján nem számítanak verhetetlen csapatnak, ugyanis a második számú nemzetközi sorozatban eddigi mindkét meccsüket elveszítették (a török Bursa Uludag Basketboltól idegenben kaptak ki 3 ponttal, az olasz Umana Reyer Veneziától pedig hazai környezetben 15-tel). Ami pedig a bajnokságot illeti: a Ceglédet idegenben (39 ponttal), a TFSE-t (10 ponttal) pedig otthonukban győzték le, a Szekszárd vendégeként viszont alulmaradtak (21 ponttal).

Mindenki egészséges

A diósgyőriek az elmúlt egy hónapban nyolc meccset játszottak, a nagy sorozatban ezúttal (is) kevés idő jut a felkészülésre, tulajdonképpen egy nap. S, hogy mire elég a péntek, a csütörtöki hazautazást követően, a szombati meccs előtt? Erről a következőket mondta Völgyi Péter:

– Igyekszünk a lehető legokosabban elosztani az edzésidőket, hogy meglegyen a szükséges regeneráció is egy-egy kemény mérkőzés után, de a felkészülésre is jusson elegendő idő. A Pécs elleni mérkőzésre két videóelemzéssel és egy labdás edzéssel készülünk. Szerencsére már látjuk ennek a menetelésnek a végét, hiszen ez az utolsó bajnoki mérkőzésünk a válogatott szünet előtt. Annak külön örülök, hogy sikerült sérülés nélkül túljutni ezen az időszakon, mindenki egészségesen várja a szombati mérkőzést.

Kosárlabda: női NB I/A csoport állása 1. DVTK Hun-Therm 3 3 - 234-148 6

2. Serco UNI Győr 3 3 - 275-190 6

3. TARR KSC Szekszárd 3 3 - 252-177 6

4. NKA Universitas Pécs 3 2 1 232-204 5

5. TFSE-MTK 3 2 1 240-228 5

6. Sopron Basket 3 2 1 223-195 5

7. BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós 3 3 - 3 199-241 3

8. Vasas Akadémia 3 - 3 158-223 3

9. E.ON ELTE BEAC 3 - 3 184-259 3

10. VBW CEKK Cegléd 3 - 3 124-256 3

